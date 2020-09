Türkiye Gazetesi

Geçen yıl harika bir performans göstererek grup maçlarının bitimine bir hafta kala EURO 2020 biletini cebine koyan millî takım, yaklaşık 9,5 ay sonra sahaya çıktığı Uluslar Ligi maçında Macaristan karşısında bekleneni veremedi. Takımı hemen hemen baştan aşağıya yenileyen ve ilk on birde genç oyunculara ağırlık veren Şenol Hoca 1-0 kaybedilen maç sonrasında işi daha sıkı tutma kararı aldı. Şenol Hoca’nın Sırbistan ile oynanacak grubun ikinci maçına ideal on birle başlaması bekleniyor. Güneş, oyuncularına kaybettikleri için değil, yeterince mücadele etmedikleri için sitem etti.

> Mert Hakan çıkarıldı

Millî takımda her karşılaşmanın önemli olduğunu söyleyen Güneş “Ay yıldızlı forma herkese nasip olmaz. Sizden bunun kıymetini daha çok anlamanızı beklerdim” diyerek tepkisini ortaya koydu. Kalede bu defa Mert Günok’u oynatacak olan Güneş, sağ bekte Zeki’ye, sol bekte Hasan Ali’ye, orta sahada da İrfan Can, Ozan Tufan, Cengiz Ünder’e forma vermeyi planlıyor. Merih-Çağlar ikilisini bozmak istemeyen Şenol Hoca, Burak’ı da yine on birde görevlendirecek. Öte yandan sakatlığı bulunan Mert Hakan Yandaş kadrodan çıkarıldı.

Sahte kırmızıya kırmızı!

∂ Türkiye Futbol Federasyonu, Futbol Disiplin Talimatı'nda değişikliğe gitti. Buna göre, resmî müsabakalarda ikinci sarı kart sebebiyle oyundan ihraç edilen futbolcular aynı kategorideki takip eden müsabakada cezalı olacak. Böylece lig maçında oynamak için bilerek ikinci sarı kart görüp cezasını kupada çekmek gibi uzun yıllardır dillendirilen yanlışın önüne geçilecek.

Ümit Millîler Güven'le güldü

Ümit Millî Futbol Takımımız, 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup'taki 7. maçında Andorra'yı 1-0 mağlup etti. Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki karşılaşmada ay-yıldızlı ekibimizin golünü 49. dakikada Güven Yalçın kaydetti. Millîler bu sonuçla grubunda 7 puana yükseldi.