Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'ta en az golcü kadar acil ihtiyaç duyulan sağ bek transferinde mutlu sona ulaşıldı. Uzun süredir Antalyaspor'dan Nazım Sangare'yi isteyen siyah-beyazlıların geçtiğimiz günlerde yaptığı teklif reddedilmişti. Başkan Ahmet Nur Çebi devreye girince sıkıntılar giderildi. Beşiktaş, 26 yaşındaki oyuncu için Antalyaspor'a ilk olarak 500 bin avro kiralama bedeli ve sezon sonunda 1,5 milyon avro satın alma opsiyonu teklifinde bulundu. Ancak Akdeniz ekibinin başkanı Ali Şafak Öztürk bu teklifi yetersiz bulunca transfer gerçekleşmedi. Roma forması giyen Santon'dan da olumsuz cevap gelince Çebi, Sangare için devreye

Başkan Çebi bitirdi

∂ Öztürk ile dün yapılan görüşme yaklaşık 1,5 saat sürdü. Kırmızı-beyazlıların patronu, "Sangare millî takımda oynuyor. Böyle bir oyuncu için teklifi yükseltmeniz gerek" dedi. Yapılan pazarlıklar neticesinde kiralama bedeli 650 bin avroya çıkarıldı. Sezon sonunda zorunlu satın alma opsiyonu ise 2 milyon avro olarak belirlenerek el sıkışıldı. Siyah-beyazlılar son olarak Sangare ve menajeriyle de bir araya gelerek yıllık ücret konusunu netleştirecek. Maç başı primleri ve bonuslar da belirlendikten sonra Sangare imza için İstanbul'a doğru yola çıkacak.

SAKATLIĞI DÜZELDİ

Larin'den iyi haber

∂ Beşiktaş’ta Trabzonspor maçı öncesinde Larin'in sakatlığı bulunuyordu. Kanadalı golcü, Antalyaspor ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmış ve 10 gün forma giymesi beklenmiyordu. Ancak iyileşme sürecini hızlı geçiren Larin, Trabzonspor’a karşı oynayabilecek.

TRABZON MAÇINDA YOK

Montero yetişmedi

∂ TFF'nin harcama limiti Beşiktaş'ı zorlamaya devam ediyor. Bugün Trabzon'a hareket edecek olan siyah-beyazlıların kafilesinde yeni transferlerden Francisco Montero yer almayacak. Transferlerin lisansının çıkabilmesi için maça 24 saat kala TFF’ye bildirilmesi gerekiyor.