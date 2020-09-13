Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor'da kritik Beşiktaş maçı öncesi Sörloth krizi yaşanıyor. Millî maçlar için ülkesine giden Norveçli oyuncu bordo-mavili kulübe Covid-19 testi yaptırdığını bildirip cuma günü Türkiye'ye geleceğini bildirdi. Ancak golcü oyuncudan bir daha haber alınamadı. Kendisiyle uzun süredir ilgilenen Leipzig'in teklifini kabul eden Sörloth şimdi iki ekibin anlaşmasını bekliyor.

Yıllık 3,3 milyon avro

∂ Bir kere daha Trabzonspor'un kapısını çalan Leipzig'in 18+5 milyon avroluk teklifi 20+4 milyon avroya yükselttiği öğrenildi. Almanlar Norveçli yıldıza ise yıllık 3,3 milyon avro karşılığında 5 senelik sözleşme önerdi. Oyuncunun sözleşmesine ise "70 milyon avroya serbest kalır" maddesi eklenecek. Eğer Trabzonspor kabul ederse Leipzig'in ödeyeceği bedeli şu anda Sörloth’un bonservisini einde bulunduran Crsytal Palace ile paylaşacak.

EV BAKIYOR

Edgar le kalıcı gibi

∂ Yusuf Yazıcı'nın Lille'e transferinde 'bonus' olarak alınan Edgar le bordo-mavili takımda kalıcı gibi. Geçen sezon Feyenoord'a kiralık gönderilen Gine asıllı oyuncuya yapılan teklif yetersiz bulundu. Trabzon'da bir otelde kalan oyuncu şehirde ev bakmaya başladı.

KARANTİNADAYDI

Başaçıkoğlu geri döndü

∂ Trabzonspor’un dün akşam yaptığı çalışmayla Beşiktaş maçı hazırlıklarını tamamladı. Teknik direktör Eddie Newton, taktik çalışma yaptırdı. Koronavirüs tedavisi gören Bilal Başacıkoğlu uzun bir sürenin ardından idmanda yer aldı.