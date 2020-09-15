Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray yeni sezonun ilk maçında Gaziantep’i 3-1 mağlup ederken ortaya koyduğu futbolla da beğenildi. Sarı-kırmızılılar yeni transfer ettiği Etebo’yu hazır olmadığı için oynatamazken ve orta sahaya yapmak istediği ikinci takviyeyi de henüz yapamamışken oyuncularının performansı Fatih Terim’i sevindirdi. Açılışı iyi yapan Cimbom, zorluk derecesi giderek artacak Neftçi, Başakşehir ve Fenerbahçe maçları öncesi Fatih Hoca’nın yüzünü güldüren bir performans sergiledi. İşte Cimbom’da göze batan değişim;

Koşan Aslan

∂ Geçtiğimiz sezon Galatasaray’ın en çok eleştirildiği konuların başında düşük koşu mesafeleri ve temposuz oyunu geliyordu. Eski kondisyoner Scott Piri’nin geri dönüşü oyuncuların performansını artırdı.

Ortada endişe yok

∂ Sezonun ilk maçında takımın en kritik bölgesinde görev alan Taylan, Cimbom’un ‘yeni transferi’ oldu. 12 kilometrelik koşu mesafesiyle alkışı hak etti.

Müthiş uyum

∂ Gaziantep karşısında Fatih, Omar, Emre ve Arda uzun zamandır birlikte oynuyormuş gibi ritim yakaladı. Taylan’ın yanı sıra Belhanda, Falcao’nun performansının artması dikkati çekti.

MR’I TEMİZ ÇIKTI

Emre’den iyi haber

Gaziantep maçının sonlarında ayağında ağrı hissederek oyundan çıkan Emre Kılınç’tan iyi haber geldi. İlk yapılan kontrollerde önemli bir sakatlığın olmadığı belirtilmiş ancak MR sonucunun beklendiği belirtilmişti. Emre’nin MR’ının temiz çıktığı ifade edildi.

Bırakın gideyim

Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak’ın “Biz çok istedik ama Celta’yı ikna edemedik” diyerek yakındığı Okay Yokuşlu transferinde umutlar henüz bitmedi. Galatasaray’a gelmeyi çok isteyen millî oyuncu sarı-kırmızılı yöneticililere “Kulübümle görüşeceğim hemen defteri kapatmayın” mesajını gönderirken kulübünü ikna etmeye çalışacağını söyledi.

Orta sahaya son aday Doumbia

∂ Okay için beklemeye geçen Galatasaray’da scout ekiplerinin önerdiği İdrissa Doumbia ismi ön plana çıktı. Sporting Lizbon forması giyen 22 yaşındaki orta saha için sarı-kırmızılılar Portekiz temsilcisine kiralık bir teklif yapmaya hazırlanıyor.