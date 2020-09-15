Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’in 2. haftasında deplasmanda Altınordu ile karşılaşacak olan Bursaspor, bu maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde gerçekleştirdiği antrenman sürdürdü.

Teknik Direktör Mustafa Er gözetiminde gerçekleşen antrenman 1 saat 30 dakika sürdü. Koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenman, pas press oyunlarıyla devam etti. Yeşil beyazlılar son bölümde yarı sahada çift kale maç yaptı.

Bursaspor, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenman ile sürdürecek.