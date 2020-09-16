Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yeni sezona 3-1'lik Beşiktaş mağlubiyetiyle başlayan Trabzonspor, bir yandan da Sörloth konusuyla uğraşıyor. Norveçli oyuncu, millî ara sonrası Trabzon'a dönmeyerek ayrılık isteğini net bir şekilde ortaya koydu. Trabzonspor cephesi de oyuncunun satışına sıcak bakıyor. Fakat Başkan Ahmet Ağaoğlu kulüp menfaatlerini düşünerek sıkı

pazarlık Geçen yıl 3 golü var

Bordo-mavililer Sörloth'un yerini de şimdiden doldurdu. Stoke City'nin Kongolu oyuncusu Benik Afobe dün akşam saatlerinde Türkiye'ye geldi. 27 yaşındaki oyuncu, İngiliz ekibinden bir yıllığına kiralandı. Geçen sezonu İngiltere Championship ekiplerinden Bristol City'de kiralık olarak geçiren Afobe 13 maçta 808 dakika süre alırken 3 gol kaydetti.

AYLAR SONRA BİR İLK

İdmanlar basına açılıyor

Trabzonspor'da aylar sonra antrenman sahasının kapıları açılıyor. Bordo-mavililer bugün saat 10:30'da yapacağı antrenmanı basın mensuplarına açma kararı aldı. Çalışma öncesinde Teknik Direktör Eddie Newton basın mensuplarının sorularını cevaplayacak.

Arsenal çıkışlı

Arsenal altyapısında yetişen Afobe, A takımda kendini gösteremeyince birçok takıma kiraya gönderildi. 1,83 m boyundaki Kongo asıllı oyuncu dün akşam İstanbul'a geldi.