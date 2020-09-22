Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen sezon ligde fırtınalar estiren ancak son finali yapamayan Trabzonspor adına yeni sezon hiç de istenildiği gibi başlamadı. Özellikle Leipzig’e transferi söz konusu olan Sörloth’un durumu ve yokluğu bordo-mavilileri yakından etkilemiş görünüyor. Hücumun zengin ekibi pozisyon kısırlığı yaşarken Denizlispor ile golsüz berabere kaldı ve ligde 26 hafta sonra gol atamadı. Ve iki maçta bir puan alan Trabzonspor son 9 sezon içerisindeki en kötü lig başlangıcına imza attı.

Newton’a eleştiriler

Bu arada Hüseyin Çimşir’in ardından idareten göreve getirilmesinin ardından ‘kalıcı’ olan Teknik Direktör Eddie Newton da hedef olmaya başladı. İngiliz teknik adamın taktik anlayışı eleştirilirken oyun okuma da yetersiz kaldığı ve hamlelerinde geciktiği yorumları ağırlık kazandı. Yönetim cephesi alınan sonuçlarda aslan payını hakemlerin yönetimine kesse de camia takımın genel görüntüsünden o kadar memnun ve pek umutlu değil.