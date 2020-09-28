Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın ne önemli derbileri arasında gösterilen Galatasaray-Fenerbahçe mücadelesi bu sezon maalesef seyircisiz oynandı. Taraftarların oluşturacağı o muhteşem atmosferden hem futbolcular hem de izleyenler mahrum kalırken, 90 dakikanın da temposunun düşük kalması beklenen, alışıla gelmiş zevki futbolseverlere vermedi.

Dersler çalışılmış

Erol Bulut yönetimindeki Fenerbahçe, Galatasaray ezberini iyi yapmış. İleride yapılan baskı sarı-kırmızılıların geride oyun kurmasını, böylece topa hâkim olmasını engelledi. Ancak ana planı rakibi bozmak olan sarı-lacivertliler net bir tehlike yakalayamadı. Fatih Terim’in öğrencileri ise üçüncü bölgede iyi organize olup beş net fırsat bulabilse de alta kalesinde devleşti

Yeterli değil

Maddi sıkıntılardan dolayı Galatasaray’ın kadrosunun, ya da en azından yedek kulübesinin yeterli olmadığı dün net bir şekilde görüldü. Sarı-kırmızılıların şu ana kadar karşılaştığı en ciddi rakibi olan Fenerbahçe karşısında Fatih Terim’in hamle oyuncusu olarak oyunun gidişatını değiştirebileceği ismin yedek kulübesinde olmadığı ve takviyenin şart olduğu gözüktü.

GUSTAVO: İYİ OLACAK

Yolumuz uzun

∂ Karşılaşmayı değerlendiren Luiz Gustavo, “Şu ana kadar sadece 3 maç oynadık. Önümüzde uzun bir yol var. Oyun git gide daha iyi olacaktır. Yeni hocamız var. İdeal 11 bulununca daha iyi olacaktır” açıklaması yaptı.

LINNES’TEN TEŞHİS

Mantalite eksik

∂ G.Saray’ın savunma oyuncusu Martin Linnes, “Benim için önemli olan sahada olmak. Bölgem sağ bek olabilir, sol bek olabilir. Bugüne kadarki mantaliteyi sahaya yansıtamadık ama hâlâ lideriz” ifadelerini kullandı.

ENNER VALENCIA:

Ödülümüzü alamadık

∂ F.Bahçe’nin Ekvadorlu yıldızı Enner Valencia, “Çok önemli bir maçtı. Bizim için anlamı vardı. Üç puanı almak istiyorduk. İlk saniyeden son saniyeye kadar konsantreydik. Buradan ödülümüzü alamadık” şeklinde konuştu.V