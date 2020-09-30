Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, camiaya umut verdi. Göreve geldiklerinden bu yana 1 milyar 100 milyon liranın üzerinde bir ödeme yaptıklarını ve borçlarının 900 milyon lira civarında olduğunu belirten Ağaoğlu “Ekonomik istikrarla devam ettiğimiz sürece yedi yıl sonra borçsuz bir Trabzonspor olacağını ümit ediyoruz. Bu Trabzonspor ailesinin birlikte başardığı seferberliğin ürünüdür” dedi. Sörloth örneğini de veren Başkan “Trabzonspor'un futbolcu üretecek, yetiştirecek, değerlendirecek ve satacak bir kulüp” diye konuştu.

Sözümüzü tutuyoruz

∂ Çok konuşulan ve takip edilen bir Trabzonspor olacağını belirten Ağaoğlu “Flavio, Baker, Lewis, Marlon, Edgar, Diabate gibi isimlerle kadromuzu güçlendirdik. Transferlerimizin hem Süper Lig'in hem de Avrupa'nın dikkatle takip edeceği isimler olacağına eminim. Şimdiden konuşulmaya başlandı bile. Taraftarımıza 'Trabzon'u her zaman yarışın içinde tutacağız' dedik. Sözümüzü tutmaya çalışıyoruz. Camiamız sabırla takımın yanında olmalı. 'Sabrın sonu selamettir' derler. Sabredersek, sağ salim arzuladığımız limana ulaşırız” dedi.

RAHMİ VE ABDURRAHİM

İki ayrılık birden

TFF 1. Lig ekiplerinden RH Bandırmaspor, Trabzonspor'dan sağ kanat ve forvet oyuncusu Rahmi Anıl Başaran'ı bir yıllığına kiralarken, bir diğer isim Abdurrahim Dursun'a da önümüzdeki günlerde imza attıracak. İki futbolcu dün tesislere gelerek takım arkadaşlarına veda etti.