Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alexander Sörloth'u Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'e veren Trabzonspor, Benik Afobe transferiyle yetinmiyor. Bordo-mavili takımın, Belçika Ligi takımlarından Anderlecht'te forma giyen Kongolu forvet Landry Dimata'nın peşinde olduğu iddia edildi. Karadeniz temsilcisinin 23 yaşındaki forvet için 4 milyon avroluk bir teklif yaptığı, Anderlecht'in de bu teklifi kabul ettiği, oyuncuyla yıllık ücret konusunda görüşmelerin sürdüğü gelen haberler arasında.

6 maç, 2 gol

Kulübüyle olan sözleşmesi 2023 yılına kadar devam eden Dimata, bu sezon forma giydiği 6 maçta 2 gol kaydetti. Belçikalı golcü, 2017'de Oostende'den Alman ekibi Wolfsburg'a 11 milyon avro karşılığında transfer olmuş 2019'da ise 5 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Anderlecht ile Belçika'ya geri dönmüştü. Öte yandan stoper bölgesine Göztepe'den Alpaslan Öztürk'ü almak isteyen Karadeniz ekibi bu transferi kapattı. Sarı-kırmızılı futbolcu kulübünde kalacağını açıkladı.

GAZİANTEP HAZIRLIĞI

Fırtına’da iki eksik

Trabzonspor, Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Eddie Newton yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde taktik antrenmanına kasığından sakatlanan Abdulkadir Parmak, sağ üst adalesinde zorlanma olan kaleci Uğurcan Çakır katılmadı.