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Spor

Erzurumspor FK'de transfer: Azerbaycan'dan ikinci oyuncu

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Erzurumspor FK'de transfer: Azerbaycan'dan ikinci oyuncu

Süper Lig ekibi Erzurumspor FK, 2026-2027 sezonu kadro planlaması kapsamında Nariman Akhundzada'yı bir yıllığna kadrosuna kattı. 22 yaşındaki santrfor, Erzurumspor FK forması giyen ikinci Azerbaycanlı futbolcu oldu.

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Süper Lig'in yeni takımlarından Erzurumspor FK, Azerbaycan'dan Nariman Akhundzada'yı kadrosuna kattı.

Kariyerinde Karabağ ve MLS ekiplerinden Columbus Crew'de forma giyen Nariman Akhundzada, özellikle Karabağ'daki performansıyla dikkat çekti. 22 yaşındaki futbolcu, 126 resmi karşılaşmada 35 gol ve 4 asistlik skor katkısı sağladı.

DAHA ÖNCE UFUK BUDAK FORMA GİYDİ

Akhundzada, Erzurumspor FK'nin ikinci Azerbaycanlı oyuncusu olarak kayıtlara geçti. Mavi-beyazlı ekipte daha önce Ufuk Budak, 2021-2022, 2022-2023 ve 2023-2024 sezonlarında mücadele etti. Azerbaycanlı savunma oyuncusu, Erzurumspor FK formasıyla lig ve kupada 44 karşılaşmada görev yaptı.

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Editör : GÖKHAN KARATAŞ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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