Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ukrayna’ya geçilen Türkiye, UEFA sıralamasında 12. sıraya geriledi. Eğer sezonu 12. sırada bitirirsek iki sezon sonra (2022-23) Şampiyonlar Ligi’ne direkt giden takımımız olmayacak. Yani şampiyon temsilcimiz ön eleme oynamak durumunda kalacak. Yani yaklaşık 22 milyon avroluk garanti para riske sokulacak. Tehlike sadece bununla da sınırlı değil...

Puanlar toplamalıyız

Daha da kötüsü, 13. sıraya gerilersek UEFA Avrupa Ligi’ne de direkt katılma şansını kaybedeceğiz. Bu bağlamda Rangers-Galatasaray maçının önemi çok ama çok büyük. Eğer Rangers tur atlarsa ülke puanı sıralamasında hemen arkamızda olan İskoçya’nın bizi geçme durumu söz konusu. O sebeple Galatasaray’ın tur atlaması, Şampiyonlar Ligi’nde Başakşehir ve UEFA Avrupa Ligi’nde Sivasspor’un yoluna devam etmesi ve ülke puanına katkı vermeleri şart.

YENİ SEZON İÇİN...

İpler bizim elimizde değil

Avrupa kupalarında iki sezon sonrası için durum sonu işaretli ama önümüzdeki sezon ne olacak? 2021-22 sezonu için 11. sıradaki yerimiz garanti ancak Şampiyonlar Ligi’ne direkt iştirak edebilmek için ilk 10’da yer alan ülke takımlarından birinin hem ülke liginde şampiyon olması hem de Şampiyonlar Ligi’ni kazanması gerekiyor. Yani Şampiyonlar Ligi’nde sürpriz bizim işimize yaramıyor.