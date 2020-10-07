Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Transfer dönemi sona erdi ve enler şekillendi. Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre 2020-2021 sezonunda toplam kadro değeri 732,63 milyon avro olan Süper Lig'in en pahalı kadrosu 88,95 milyon avroluk değeriyle Medipol Başakşehir'de. İkinci sırada ise 81,95 milyon avro ile Trabzonspor yer alırken onu, 77,60 milyon avroyla Fenerbahçe, 76,60 ile Beşiktaş ve 70,13 milyon avroluk değeriyle Galatasaray takip etti. Ligin piyasa değeri en düşük ekibi ise 12,75 milyon avro takım değeriyle BB Erzurumspor oldu.

İlk 10’da kimler var?

Kadro değerlerinin detaylarına baktığımızda ise bireysel anlamda zirvede son dönemlerde transferde akıllı işlere imza atan Trabzonspor’un kalecisi Uğurcan Çakır var. 16 milyon avroluk değere sahip genç kaleci Çakır’ı 13 milyon avro ile Abdülkadir Ömür takip ediyor. Süper Lig'de ter dökecek en değerli 10 oyuncu listesinde ise Başakşehir'den dört (Edin Visca, İrfan Can Kahveci, Giuliano) Trabzonspor ve Fenerbahçe'den (Samatta ve Altay) ikişer, Galatasaray (Saracchi) ve Beşiktaş'tan (Âdem Ljajic) da birer isim yer alması dikkat çekiyor.