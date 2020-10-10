Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezona istediği gibi başlayamayan transfer döneminde ise önemli takviyeler yapan Trabzonspor’da şu anda “harmanlama” dönemi yaşanıyor. Teknik Direktör Eddie Newton, yenilerle eskileri kaynaştırmaya uğraşırken millî ara sonrasındaki rakipler ise dikkat çekiyor. Karadeniz ekibi üç maç üst üste İstanbul temsilcileriyle karşılaşacak. Ki, ilk maç şu anda çok kötü durumda olan Medipol Başakşehir. Fırtına, 17 Ekim’de Okan Buruk’un ekibini misafir edecek. Ardından ise 25 Ekim Fenerbahçe ile sahasında oynayacak.

Çıkış arayacak

Karadeniz ekibi, 30 Ekim’de ise Kasımpaşa’yı ağırlayacak. İstanbul takımları ve Trabzonspor bir araya geldiğinde 36 sezon sonra elde edilen başarı akla geliyor. Bordo-mavililer geçen sezon üç büyüklere mağlup olmadan 12 puan alarak sezonu bitirmişti. Bu sezona ise pek iyi başlandığı söylenemez. Newton’ın öğrencileri sezon açılışında sahasında Beşiktaş ile karşılaşmış ve mücadeleden 3-1 yenik ayrılmıştı. Millî ara sonrasındaki hedef ise üç maçta İstanbul ekiplerine karşı başarılı sınavlar verip 12 puan toplayarak zirveye tırmanmak.

Ders çalışıyor

Newton, bir yandan eldeki isimlerle hazırlıklarına devam ediyor yardımcılarıyla da Başakşehir, F.Bahçe ve Kasımpaşa’nın önceki maçlarını analiz ediyor. Öte yandan Trabzonspor bugün 16.00'da BB Erzurumspor'la hazırlık maçı yapacak. Karşılaşmayı A Spor yayınlayacak.