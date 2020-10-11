Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta son yedi sezonda transfer edilen yabancı oyunculardan 18'i beklentilerin çok altında kaldı ve hocaları tarafından tercih edilmedi. İşin daha üzücü tarafı ise bu isimlerin altısının siyah-beyazlılarla ilişkisi devam ediyor. Cyle Larin kadroda yer alırken, Tyler Boyd, Douglas, Mirin ve Lens'in sözleşmeleri donduruldu. Enzo Roco ise Fatih Karagümrük'e kiralandı.

Yeniler de sıkıntılı

Matej Mitrovic, Alexander Milosevic, Aras Özbiliz, Denys Boyko, Pedro Franco, Luiz Rhodolfo, Dentinho, Mamadou Niang, Alexis Delgado, Dany Nounkeu, Jermaine Jones ve Daniel Opare'nin de Beşiktaş maceraları çok kısa sürdü. Şu anda kadroda yer alan Welinton, N'Sakala, Ljajic, Hasic ve N'Koudou'nun performansları da gelecek için taraftara ışık vermiyor.

Rakip Karagümrük

Siyah-beyazlılar millî arada Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. Ümraniye Nevzat Demir Tesislerinde saat 14.00'te başlayacak maçın canlı yayını olmayacak.