Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

15 maç yönet, maaşlı hakem ol!



∂ MHK sözleşmeli hakemler için önemli bir karar aldı. Süper Lig kadrosundaki 47 hakemden 23’ü yılda 9 maaş alıyor. Ancak bu 23 hakemin tespiti, çeşitli spekülasyonlara sebep oluyordu. MHK, buna köklü çözüm buldu. Buna göre; 2020- 2021 futbol sezonunda 15 Süper Lig maçı yönetmiş olan hakem, yeni sezonda sözleşmeli hakemler arasında kendisine yer bulacak. Bu 15 maça, kupada tek taraflı Süper Lig takımlarıyla oynanan karşılaşmalar da dâhil edilecek.