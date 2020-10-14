Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş'taki hikâyesine kaldığı yerden devam eden Vincent Aboubakar, transferinden sonra ilk defa basın mensuplarının karşısına çıktı. En başta kulübe, yöneticilere, teknik heyete ve takım arkadaşlarına teşekkür eden yıldız golcü, sakatlığıyla ilgili gelen sorular üzerine, "Burada sakatlığımın çok konuşulduğunun farkındayım. Buraya meydan okumaya geldim. Beşiktaş'ta yüzde 100'ümü vereceğim. Vücut ve mental olarak kendimi çok hazır hissediyorum. Şüphe duyanlar beni sahada görecek" sözlerini

Özel madde var

Sakatlığının tekrarlaması hâlinde, sözleşmesinin feshedilmesine ilişkin bir madde olduğunu da doğrulayan Aboubakar, "Geçen sezon sakatlık problemim olmadı. Ben yüzde 100 hazırdım ama teknik direktör beni tercih etmedi. Saygı duymak lazım" diye konuştu. Beşiktaş'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladığını hatırlatan Kamerunlu yıldız, "Beşiktaş'taki geleceğim bu sezona bağlı. Sergileyeceğim performansa bakarak konuşmak lazım. Beşiktaş'ta kalmak için çok iyi olmam lazım ve bunun için de çok çalışacağım" dedi.

SİLEMEZLER GÖNLÜMDEN

Vodafone Park'taki Beşiktaş-Porto maçından sonra üçlü çektirmesini unutamadığını söyleyen Aboubakar, "Kalbimin derinliklerinden Beşiktaş taraftarını kimse silemezdi. Beşiktaş maçı sonrası çektirdiğim üçlüyle bu ölümsüzleşti" dedi.

SERGEN HOCA'YA MESAJ

Bana saygı duyacaklar

∂ Transfer döneminde Sergen Yalçın'ın kendisi hakkında sakatlığından dolayı çekimser konuşmasının hatırlatılması üzerine Aboubakar, "Çalışma şeklimi gördükten sonra benim onlara duyduğum saygıyı, onlar da bana duyacaktır" diye konuştu.