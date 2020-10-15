Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

∂ Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’tan çarpıcı açıklamalar. “Transferleri Ali Koç değil Fenerbahçe yaptı” diyen Koç, “Bazılarını Erol Hoca çok istedi, bazılarını Emre, bazıları da ortak akılla oldu” ifadesinde bulundu. Limit konusunda yaygara koparıldığını vurgulayan Koç, “TFF koyduğu kurallarla Fenerbahçe'nin hak ettiği şekilde harcama limitini yükseltti. Transfer yaptık, satışlar yaptık, kadromuzu boşalttık. Bunu onaylayan mercilere haksızlık yapılmamalı, kamuoyunu aptal yerine koymak gibi gözüküyor” dedi.

Araba fiyatına topçu!

∂ Başkan Ali Koç, “Milyonlarca avronun konuşulduğu yerde hile ile hurda ile işimiz olmaz. Bu süreç içinde olan herkese hakarettir. Geçen sezon araba fiyatına transferler yapıldı. Kimse ağzını açmadı. Söz konusu Fenerbahçe olunca böyle oluyor” derken, “Limitlerle ilgili AYM’ne başvurduk, sonuç alamazsak AİHM’ne gideceğiz” açıklaması yaptı. Koç, Fenerbahçe’nin peşinen şampiyon ilan edilmesinden rahatsızlık duyduğunu belirtse de, “Çok sıkıntı çektik. Artık mutlu olma şampiyon olma zamanı” demekten de geri kalmadı.

KOÇ’TAN EMRE ÖVGÜSÜ

Gelmeyecekleri rahatlıkla bitirdi

Transfer döneminde isteyip de alamadıkları tek oyuncunun Malang Sarr olduğunu söyleyen Ali Koç, Emre Belözoğlu için “Beni en çok etkileyen Emre'nin 3-4 lisanı rahat konuşması. Geniş bir çevresi var, başarısı çok fazla. Gelmesi mümkün olmayanları rahatlıkla getirmesi” dedi.

Ghezzal sıkıntısı

Kartal'ın Leicester City'den kiraladığı Rachid Ghezzal henüz takımla çalışmalara başlayamadı. Cezayirli oyuncunun sakatlığının devam ettiği öğrenildi. Yeni transferler Aboubakar ve Rosier’in fizik durumlarının iyi olması ise teknik heyeti sevindiriyor.

BERNARD MENSAH POZİTİF ÇIKTI

Beşiktaş’ta Bernard Mensah’ın yeni tip koronavirüs testinin pozitif çıktığı açıklandı. Gana Millî Takım kampında yapılan testler sonrası Mensah’ın takip ve tedavi süreciyle ilgili protokollere başlandığı kaydedildi.