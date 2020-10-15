Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Ciddi anlamda finansal kriz yaşayan Beşiktaş'ta yönetim çare arayışlarına devam ediyor. Bir süre önce yapılan 'Bırakmam seni' bağış kampanyasından beklenen gelir elde edilememişti. Yaklaşık iki ay süren kampanya sonucunda toplanan 16,5 milyon avro, davalık olan ve acil yapılması gereken ödemelere gitti. Hatta bu para da yetmeyince Başkan Ahmet Nur Çebi 120 milyon liralık kredi çekerek futbolcuların kalan ödemelerini tamamlamıştı. Yönetim maddi krize son çare olarak kripto para (sanal para) bastırmaya karar verdi. Beşiktaş Barcelona'nın kullandığı modeli örnek alacak. Kulübün ayda yaklaşık 10 milyon liralık gelir elde etmesi hedefleniyor.