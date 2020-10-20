Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Ligde Fenerbahçe beraberliği ile duran G.Saray, Kasımpaşa karşısında aldığı mağlubiyetle moralli başladığı sezonda düşüşe geçmişti. Millî arayı iyi değerlendiren Aslan’ın, evinde Alanyaspor’u devirip tekrar yükselişe geçme hesapları tutmadı. Cimbom öne geçmesine rağmen, on kişi kalmasının da etkisiyle sahadan mağlubiyetle ayrılan taraf oldu. Bu sonuçtan sonra sarı-kırmızılıların galibiyet hasreti üç maça çıktı.

Değişim tutmadı

Fatih Terim, Kasımpaşa mağlubiyeti sonrası rotasyonun sinyallerini zaten vermişti. Omar dışında bütün sakat isimlerin iyileşmesiyle beraber deneyimli teknik adam Alanya karşısında on birin müdavimleri Belhanda, Feghouli ve Arda’yı yedek bırakarak başladı. Ancak ortada görev yapan Etebo-Taylan ikilisi oyun kurmakta zorlanınca ve Emre Akbaba da hazır olmayınca Galatasaray ileri çıkamadı.

Bilek güreşi

Alanyaspor deplasmanda olmasına rağmen, Galatasaray’ın en iyi yaptığı geriden oyun kurma taktiğini çok iyi bozdu. Çağdaş Atan’ın öğrencileri sarı-kırmızılıların kalecisi Fatih’ten başlayarak en uçta baskılı oynadı. Sarı-kırmızılılar öne oynamak için uzun topa mecbur oldu. Hocalar bilek güreşinde gibiydi. Etebo’nun ilk yarının son dakikasında kırmızı kart görmesiyle Alanyaspor ipleri iyice eline aldı ve galibiyete son dakikada ulaştı.

Pandemi Aslan’ı vurdu

Altı mağlubiyet aldı

∂ Yeni yeni localarına sınırlı sayıda taraftarı gelen G.Saray’ı koronavirüs bir başka vurdu. Taraftarlarının itici gücünden mahrum kalan sarı-kırmızılılar pandemi döneminde oynadığı 14 maçta 3 galibiyet, 6 mağlubiyet, 5 beraberlik aldı. Bu karşılaşmalarda 28 puan kaybetmekten kurtulamadı.

Beşiktaş’la başladı

∂ Beşiktaş maçıyla seyircisiz oynamaya başlayan Fatih Terim’in takımı o karşılaşmadan sonra sadece Göztepe, G.Antep ve Başakşehir önünde üç puana uzandı. Geçen sezon Rize, Trabzon, Alanya ve Ankaragücü’ne mağlup olan Cimbom, bu sene de Kasımpaşa ve yine Alanyaspor’a yenildi.

ÇAĞDAŞ ATAN MEMNUN

Pres işe yaradı

∂ Alanya’nın teknik patronu Çağdaş Atan, “G.Saray’a önde yoğun pres yaptık ve işe yaradı. Galibiyeti hak eden bir futbol oynadık. Ben futbolcuyken de hırslıydım” sözlerini kullandı.