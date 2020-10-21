Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Tarihinde ilk defa Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden ve Devler Ligi’nin en zor gruplarından birine düşen temsilcimiz Başakşehir, ilk maçında Leipzig’e deplasmanda 2-0 mağlup oldu. Bundesliga’nın lideri karşısında maça iyi başlayamayan temsilcimiz üst üste verdiği pozisyonların ardından Angelino’nun iki golüne engel olamadı.

Sörloth oynamadı

Skorda iki farklı geriye düşmesinin ardından oyunda dengeyi sağlayan Okan Buruk’un öğrencileri Visca ile önemli gol fırsatları yakalasa da Leipzig’in Macar kalecisi Gulacsi’yi bir türlü geçemedi. Geçtiğimiz yıldan bu yana olduğu gibi 3-4-3 oynayan Leipzig’de Süper Lig’in son gol kralı Sörloth’un forma giymemesi dikkat çekti.

Topu almak yetmedi

İkinci yarıda skoru koruma adına tempoyu düşüren ve topu Başakşehir’e bırakan Leipzig’e karşı bu bölümde yüzde 65’e varan topla oynama oranı yakalayan Başakşehir, topa olan bu hakimiyetini üretkenliğe dönüştüremedi. 67’de Demba Ba ile gelen çift forvet hamlesi de sonuç vermeyince Başakşehir gruba yenilgiyle başladı.

Topal tarihe geçti

Mehmet Topal, dünkü maçıyla birlikte; hem 2000’lerde, hem 2010’larda hem de 2020’lerde Şampiyonlar Ligi’nde forma giyen ilk Türk futbolcu oldu. Topal, 2006-07 sezonunda Galatasaray ile Şampiyonlar Ligi grup aşamasında 4 maça çıkarken, 2010-11 ve 2011-12 sezonlarında Valencia ile 8 grup maçı oynamıştı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Talihsiz Caiçara

∂ Başakşehir’de Junior Caiçara karşılaşmanın 30. dakikasında aşil tendonundan talihsiz bir sakatlık yaşadı. Oyuna devam edemeyen futbolcunun ayağının üstüne basamadığı görüldü. Sağlık ekibince kenara alınan Caiçara ambulansla hastaneye kaldırdı.