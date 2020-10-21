Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu ilk maçında Başakşehir, Red Bull Leipzig deplasmanında boy gösterdi. Maça iyi başlayan Başakşehir, oyunun kontrolünü rakipe kaptırır kaptırmaz kalesinde Angelino'nun ayağından art arda 2 gol gördü ve mücadeleyi 2-0 ev sahibi takım kazandı.

Trabzonspor'dan Leipzig'e transfer olan Norveçli yıldız Sörloth dün akşam yedekteydi. 5 değişiklik hakkını başka oyunculardan kullanınca yıldız oyuncu oyuna dahil edilmedi.

TARAFTAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Transferin son gününde Fenerbahçe'den Başakşehir'e transfer olan Deniz Türüç dün gece sosyal medyada en çok konuşulan isimlerden biri oldu. 27 yaşındaki futbolcu, ilk Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına Leipzig karşısında çıktı.

Başakşehir'de çıktığı Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamalarda da gündeme gelen oyuncu, Leipzig karşısında gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çekti.