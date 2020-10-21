Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe'nin Aston Villa'dan kadrosuna kattığı Tanzanyalı forveti Mbwana Samatta çok kısa sürede takımına adapte oldu. Karagümrük maçında iki gol atarak takımını sırtlayan Samatta, Erol Bulut'un vazgeçilmez forveti... Sürekli kadroda kendine yer bulan Mbwana Samatta sosyal medya hesabından ilginç bir çağrı yaptı.

Samatta "Bana bir Türkçe isim verin” dedi. Vatandaştan ilginç tavsiyeler geldi.

İşte onlardan birkaçı: Samet, Mahmut, Karayılan, Ömer, Azman, Çorum, Kürşat, Niyazi...

SAMATTA: ÇOK MUTLUYUM

Tanzanyalı futbolcunun son röportajı da çok konuşulmuştu. Samatta "Burada, böyle bir ailede olduğum için mutluyum çünkü benim için yeni ve büyük bir meydan okuma olacak. Fenerbahçe'nin çok sayıda taraftarı var ve her zaman kazanmak istiyorlar. Ben de kazanmak istiyorum. Bu istekle geldim, çok mutluyum ve umarım birçok kupa kazanırız" ifadelerini kullanmıştı.

Mbwana Samatta kimdir?

Tam adı Mbwana Ally Samatta olan futbolcu, 23 Aralık 1992 tarihinde Tanzanya'nın Dar es Salam kentinde dünyaya geldi. Futbola ülkesinin African Lyon takımında başlayan Samatta, Simba SC ve TP Mazembe formalarını terletmesinin ardından Ocak 2016'da KRC Genk'e transfer oldu. Belçika ekibinde etkili bir performans sergileyen Tanzanyalı forvet, Ocak 2020'de 10.5 milyon Euro karşılığında Aston Villa'nın yolunu tuttu. Geçtiğimiz sezon Premier Lig'de 14 maçta boy gösteren golcü futbolcu, 1 gol kaydetti. Tanzanya Milli Takımı'nın vazgeçilmez isimlerinden olan 27 yaşındaki golcü, 51 kez terlettiği milli takım formasıyla 11 gol attı. 1.83 boyundaki futbolcu, santrforun yanı sıra forvet arkasında da görev yapabiliyor. Samatta'nın güncel piyasa değeri ise 9.5 milyon Euro.