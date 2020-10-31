Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Erzurumspor maçında alınan 3 puanla kötü gidişi durduran Galatasaray, seri galibiyetler peşinde. Başkan Mustafa Cengiz’le yapılan toplantıdan tam destek alarak çıkan teknik direktör Fatih Terim de tamamen sahaya odaklanmış durumda. Oyuncularıyla bir toplantı yapan Terim “Millî maç arası öncesindeki iki maçı da kazanmamız gerekiyor. Eksiklerimiz var ama mazeretimiz yok” ifadelerini kullandı.

Etebo-Diagne on bire

Beklenmedik puan kayıplarıyla krediyi erken tükettiklerini söyleyen Fatih Hoca takım oyununa vurgu yaparken “Yapılan basit hataların faturasının ne kadar ağır olduğunu gördük. Gereksiz kart görmemeye de özen gösterin” diyerek son iki maçtaki iki kırmızı kartı hatırlattı. Bu arada sarı-kırmızılılarda cezası biten Etebo, Belhanda’nın yerine, Diagne de cezalı olan Falcao’nun yerine ilk on birde forma giyecek.

FeghoulI yine yedek

Mustafa Cengiz’in indirim yapmayan oyunculardan birinin Feghouli olduğunu açıklamasının ardından Alanya maçında kızağa çekilen, Erzurum maçında da sakatlığı yüzünden yer almayan Cezayirli oyuncu, A.Gücü maçında da kulübede şans bekleyecek.