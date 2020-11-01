Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Medipol Başakşehir'in UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki rakiplerinden Manchester United, Old Trafford Stadı'nda Arsenal'i ağırladı.

İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelenin ikinci yarısında daha atak bir oyun sergileyen Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang'ın 69. dakikada penaltıdan attığı golle Manchester United'ı 1-0 mağlup etti.

Bu sonuçla Arsenal puanını 12'ye yükseltirken, lige iyi başlangıç yapamayan Manchester United ise 7 puanda kaldı.

UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu 3. hafta maçında Medipol Başakşehir, Manchester United'ı 4 Kasım Çarşamba günü ağırlayacak.