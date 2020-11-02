Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 7. haftasında FT Antalyaspor, Fenerbahçe’yi ağırlıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

11. dakikada Sosa’nın kullandığı serbest vuruşta ceza alanı içinde topa iyi yükselen Serdar Aziz’in kafa vuruşunda kaleci topu güçlükle çıkardı.

12. dakikada Caner’in sol kanattan ceza sahası içine yerden ortasında topla buluşan Samatta pasını önündeki Valencia’ya bıraktı. Bu futbolcunun vuruşu üstten auta gitti.

14. dakikada Pelkas'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Ozan Tufan'ın penaltı noktası yakınından topu düzelterek yaptığı vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

23. dakikada Gustavo’nun ceza alanı dışından yerden sert şutu kalecide kaldı.

43. dakikada ceza alanı içinde Serdar Aziz’in topuğuna bastığı gerekçesiyle Jahovic’e hakem önce sarı kart gösterdi. VAR hakeminin uyarısıyla pozisyonu yeniden inceleyen hakem, sarı kartı iptal ederek, Jahovic’i direkt kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48.Sağ kanattan yapılan ortaya çok sert vuran Ozan Tufan, Fenerbahçe'yi deplasmanda 1-0 öne geçirdi.

52. dakikada Savunma arkasına atılan topa hareketlenen Podolski çok şık bir aşırtma yaparak maça dengeyi getiriyor: 1-1.

​83. dakikada penaltı kazanan Fenerbahçe'de topun başına yeni transfer Perotti geçti. Çok klas bir vuruş yapan Perotti, topu ve kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 1-2.

Stat: Antalya

Hakemler: Bahattin Şimşek, Mehmet Kısal, Mustafa Sönmez