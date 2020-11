Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray, MKE Ankaragücügalibiyetiyle yarışta var olacağını gösterdi. Ancak üç puana rağmen ortaya konan futbol teknik direktör Fatih Terim'i tatmin etmedi. Kötü oyun sebebiyle yapılan eleştirileri haklı bulan tecrübeli çalıştırıcı oyuncularına "Vitesi yükseltmeliyiz" uyarısında bulundu. Bu futbolun şampiyonluğu getirmeyeceğini söyleyen Terim "Düzeltmemiz gereken şeyler var. En önemlisi de herkesin yeterince çaba göstermemesi" dedi.

Belhanda on bire

Sivas deplasmanından da kazanarak dönüp millî araya kayıpsız girmenin hesaplarını yapan Fatih Hoca sistemini koruyarak oyuncularda değişiklik yapmayı düşünse de Galatasaray'ın pazar günü sahaya çıkacağı on biri sakatların durumu belirleyecek gibi gözüküyor. Taylan-Etebo-Ömer orta üçlüsünün hücumda üretken olamadığını düşünen Terim, Belhanda için sağlık heyetinden gelecek raporu bekliyor. Feghouli'nin de Sivas maçıyla birlikte yeniden on birde başlaması planlanıyor.

CİHAT ARSLAN AÇIKLADI

Galatasaray Ali Kaan’ı istiyor

G.Saray'ın eski futbolcularından Cihat Arslan, Trabzon ve Akhisar'dan öğrencisi olan Ali Kaan Güneren'i sarı-kırmızılıların istediğini açıkladı. Genç çalıştırıcı "Ali Kaan çok dinamik bir oyuncu. Şutu var, dripling yapar, savunma yönü de iyidir. Oyun stili Ozan Tufan'a benziyor" dedi.