Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir, Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk galibiyetini tarihî bir zaferle aldı. Türkiye’nin Devler Ligi’ndeki tek temsilcisi Başakşehir, İngiliz devi Manchester United’ı 2-1 yenerek Avrupa futbolunda gecenin sürprizini yaptı. Bu galibiyet bütün Avrupa medyasında ve özellikle İngiliz basınında geniş yankı uyandırdı. Daily Star “Türkler: 2 Hindiler: 1” manşetiyle çıkarak Türkiye’ye yıllarca yapılan ‘hindi’ benzetmesini bu defa kendi takımları için kullandı.

Türkler ders verdi

Daily Telegraph “Solskjaer’den affedilmez kayıp” başlığını kullanırken Manchester Evening “Zavallılar!” manşetiyle United’ı yerden yere vurdu. Başakşehir’in United’ı rezil ettiğini yazan Mirror Sport da “Dumb and Demba” (Aptal ve Demba) sözleriyle Solskjaer’i hedefe koyup kelime oyunu yaptı. Independent “United çöktü” başlığını tercih etti. Ada basını yedikleri ilk golde defansta bırakılan boşluğa dikkat çekip “ManU defansı nerede” diye yazdı.

10 yaş altı takımı!

Manchester United’ın unutulmaz isimlerinden Paul Scholes, ‘United, 10 yaş altı takımı gibi savunma yapıyor. Son dakika olsa böyle hücum etmeyi anlarım ama henüz dakika 12! Savunma oyuncuları ne yapıyor hiç anlamadım’’ sözlerini kullandı. Takımın eski kaptanlarından Roy Keane ise ‘’Ba’nın golünde kimseyi görmüyorum, takımda lider görmüyorum, Ole’nin futbolculara güvendiğini görmüyorum. Hâlimiz buysa Allah bize yardım etsin...’’ dedi.

Demba Ba tarihe geçti

Medipol Başakşehir’de Manchester United karşısında takımının ilk golüne imza atan Demba Ba, 35 yaş 163 günle UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Didier Drogba’nın (36 yaş, 259 gün) ardından ağları sarsan en yaşlı Afrikalı oyuncu oldu.

Teşekkürler Boz Baykuş

Başakşehir, son iki sezondaki performansıyla Türkiye’ye ülke puanı adına en fazla katkı sağlayan takım konumunda. Geçtiğimiz sezon UEFA maçlarında 11 puan toplayan Başakşehir, bu sezon da katılım bonusuyla birlikte altı puan aldı.

SON İKİ YILDA

40 milyon avroluk dev gelir

Bu sezon Şampiyonlar Ligi’ne direkt katılan ve grubundaki üçüncü maçında hem gol hem de galibiyetle tanışan Başakşehir’in bu sezonki UEFA geliri yaklaşık 24 milyon avroya ulaştı. Devler Ligi’ne katılım hakkı olarak 15,25 milyon avro kazanan Başakşehir katsayı sıralamasından 3,3 milyon avroyu, yayın havuzundan 2,5 milyon avro galibiyetten ötürü de 2,7 milyon avroyu kasasına koydu. Geçen sezon da Avrupa Ligi’nde son 16 turuna kalan turuncu-lacivertlilerin son iki sezonda kasasına giren gelir 40 milyon avro sınırına yaklaştı.