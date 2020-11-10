Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hız tutkunlarının büyük bir ilgiyle takip ettiği Formula 1'de sezonun 14. yarışına İstanbul ev sahipliği yapacak. Türkiye Grand Prix'si öncesi tanıtım filmi için tarihî yarımadada Formula 1 araçları gözükmeye başladı. Dokuz yıl aradan sonra İstanbul'a dönen Formula 1'in Türkiye'nin tanıtımına önemli bir katkı sunması bekleniyor. On takım, 20 sürücüyle 21 ülkede gerçekleştirilen Formula 1'in her bir yarışını 150'yi aşkın ülkeden iki milyara yakın insan izliyor.

500 milyon dolar katkı

Tahminlere göre Türkiye Grand Prix'sinin ülkemizin tanıtımına 500 milyon dolar değerinde katkı yapması bekleniyor. Formula 1'de bu sezon Türkiye Grand Prix'sine kadar mücadele eden 21 pilotun 16'sı İstanbul'da ilk defa piste çıkacak. Bu sezonki sürücüler arasında daha önce Lewis Hamilton, Sebastian Vettel, Sergio Perez, Kimi Raikkonen ve Nico Hulkenberg, Formula 1'in İstanbul ayağında mücadele etti.

Bazı yollar kapatılacak

İstanbul'da F1 için bu sabah Sahilyolu Sirkeci istikameti, Sirkeci Meydan’dan Sahil Kennedy Caddesi Sarayburnu istikameti, Galata Köprüsü ve bağlantı yolları trafiğe kapatılacak. Yarın 13.45-16.00 arasında da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve bağlantı yolları her iki yönde trafiğe kapatılacak.