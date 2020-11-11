Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’da Abdullah Avcı dönemi resmen başladı. Dün yapılan imza töreniyle birlikte görevine başlayan Avcı, “Trabzonspor her yönüyle yakından tanıdığımız ve bildiğimiz, ayrıca samimi duygular beslediğimiz bir kulüp. Yeni bir başlangıç yapıyoruz. Yetenekli, karakterli, zeki, hırslı ve başarıyı arzulayan oyuncu grubumuz var. Ancak başarı hemen yarın gelmeyecek. Yan yana çalışacağız. Trabzonspor’a yakışır şekilde oynayacağız. Kenetleneceğiz ve başarıya ulaşacağız” dedi.

Başarılara hazırız

Başkan Ahmet Ağaoğlu ise “Tecrübesiyle tartışmasız ülkemizin en iyi teknik adamlarından Abdullah Avcı’nın mücadelemize ortak olmasından dolayı çok mutluyum. Yan yana durduğumuzda Trabzonspor ailesinin neler başardığını gördük. Şimdi mücadelemizde bir sonraki aşamaya geçmeye ve yine yan yana durarak, biz bize inanarak ve güvenerek ilerlemeye, bütün camia olarak hazırız. İnşallah daha nice başarıları hep birlikte yaşayacağız” sözlerini kullandı.

2,5 YILLIK SÖZLEŞME

Bu sezon 5 milyon TL

Abdullah Avcı’ya 2,5 yıllık imza attıran Trabzonspor tecrübeli çalıştırıcıya ödenecek rakamları açıkladı. Anlaşmaya göre Avcı’ya bu sezon için 5 milyon lira, önümüzdeki sezon 6,5, 2022-23’te ise 8,5 milyon lira ödenecek. Avcı’nın Beşiktaş’la olan anlaşması yıllık 12 milyon liradandı.

TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Ömür, lige yetişecek

∂ Alanyaspor maçında sol dizinde esneme meydana gelen Abdülkadir Ömür’ün millî ara sırasında iyileşmesi bekleniyor. Tedavisi hızla süren 21 yaşındaki oyuncunun ilk lig maçı olan Erzurumspor karşılaşmasında sahada olmasının beklendiği belirtildi.