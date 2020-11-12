A Milli Takım'ın Hırvatistan ile oynadığı mücadelenin ardından Beşiktaş forması da giyen ve karşılaşmada 45 dakika oynayan Vida'nın test sonucunun pozitif olduğu açıklanmıştı. Yaşanan gelişmelerin ardından gözler, Vida'nın temas ettiği isimlere çevrildi. Hırvat stoper, ısınmak için sahaya çıkıldığında Dorukhan Toköz, Caner Erkin ve Cenk Tosun'la oldukça yakın sohbet içindeydi. Vida, Beşiktaş'tan eski hocası Şenol Güneş'in de yanına gelirken, tecrübeli teknik adamla kısa bir süre sohbet edip elini sıktı. Karşılaşmalardan önce ve sonra sosyal mesafeye önem veren, basın toplantılarında da yalnızca yayıncı kuruluşun kamerasının bulunduğu odada konuşarak kurallara çok dikkat eden Şenol Güneş, yaşanan gelişmeyle birlikte temastan kaçamadı. Vida'nın test sonucunun pozitif açıklanmasıyla birlikte bu sabah bütün milli takım kafilesine test yapıldı ve sonuçların akşam antrenmanına kadar çıkması bekleniyor.
Şenol Güneş temastan kaçamadı!
12.11.2020 - 12:42 | Son Güncelleme: 12.11.2020 - 12:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Pandemi sürecinde maske, mesafe ve hijyen kurallarına son derece dikkat eden A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Hırvatistan karşılaması öncesinde Vida'yla bir müddet sohbet edip temasta bulundu. Maçın ardından Vida'nın test sonucu pozitif olarak açıklandı.
Etiketler : Şenol Güneş,
745986 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/745986.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
7
5
2
0
13
17
02
FENERBAHÇE A.Ş.
8
5
2
1
4
17
03
GALATASARAY A.Ş.
8
5
1
2
5
16
04
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
8
4
1
3
2
13
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
8
3
3
2
6
12
06
KASIMPAŞA A.Ş.
8
3
3
2
2
12
07
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7
3
2
2
2
11
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
8
2
5
1
1
11
09
YENİ MALATYASPOR
8
3
2
3
-2
11
10
ATAKAŞ HATAYSPOR
6
3
2
1
-2
11
11
BEŞİKTAŞ A.Ş.
7
3
1
3
-2
10
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
7
2
3
2
3
9
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
8
2
3
3
-3
9
14
GÖZTEPE A.Ş.
7
1
5
1
3
8
15
DEMİR GRUP SİVASSPOR
7
2
2
3
-2
8
16
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
7
2
2
3
-3
8
17
TRABZONSPOR A.Ş.
8
1
3
4
-5
6
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
7
2
0
5
-6
6
19
GENÇLERBİRLİĞİ
7
1
2
4
-4
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
7
1
2
4
-7
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
6
0
2
4
-5
2
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
21.11.2020 13:30
Karagümrük - Sivasspor
21.11.2020 16:00
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.11.2020 16:00
Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.11.2020 19:00
Beşiktaş - Başakşehir
22.11.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Rizespor
22.11.2020 16:00
Göztepe - Ankaragücü
22.11.2020 16:00
Konyaspor - Kasimpaşa
22.11.2020 19:00
Trabzonspor - Erzurumspor
22.11.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Alanyaspor
23.11.2020 19:30
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
8
5
3
0
9
18
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
8
5
2
1
9
17
03
YILPORT SAMSUNSPOR
9
4
4
1
4
16
04
ADANA DEMİRSPOR
8
4
3
1
8
15
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
9
4
3
2
2
15
06
ALTINORDU
8
4
2
2
1
14
07
GİRESUNSPOR
8
4
2
2
1
14
08
AKHİSARSPOR
9
3
4
2
2
13
09
BALIKESİRSPOR
9
4
1
4
-2
13
10
ADANASPOR A.Ş.
8
3
3
2
4
12
11
BURSASPOR
9
3
2
4
1
11
12
ALTAY
7
3
1
3
4
10
13
ÜMRANİYESPOR
9
2
3
4
-6
9
14
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
8
1
2
5
-6
5
16
ANKARASPOR
8
1
2
5
-8
5
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
9
0
4
5
-6
4
18
ESKİŞEHİRSPOR
9
0
4
5
-12
1
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
06.11.2020 19:00
Altay 1 - 3 Balikesirspor
07.11.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 0 - 1 Giresunspor
07.11.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 1 Tuzlaspor A.ş.
07.11.2020 16:00
Adanaspor - Menemen Spor
07.11.2020 19:00
Ankaraspor 1 - 1 Bursaspor
08.11.2020 13:30
Eskişehirspor 2 - 2 Ankara Keçiörengücü
08.11.2020 16:00
Yilport Samsunspor 1 - 1 Altinordu
08.11.2020 16:00
Akhisarspor 2 - 2 Beypiliç Boluspor
08.11.2020 19:00
Istanbulspor - Adana Demirspor