Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Millî Futbol Takımı’nın Hırvatistan ile oynadığı maçın devre arasında Beşiktaşlı Domagoj Vida’nın koronavirüs test sonucunun pozitif çıkması gündeme bomba gibi düştü. Beşiktaş’ta forma giyen Vida, Vodafone Park’ta bir nevi ‘ev sahibi’ sayılırdı. Bu yüzden hem kendi millî takım arkadaşlarıyla hem de başta Şenol Güneş olmak üzere Cenk Tosun, Caner Erkin, Dorukhan gibi birçok Türk isimle maçtan önce bol bol sohbet etti, şakalaştı, yakın temasta bulundu.

Ayrı araçla Riva’ya

Vida’nın test sonucunun pozitif çıktığının duyurulması ay-yıldızlı takımda büyük paniğe sebep oldu. A Millî Takım, komple karantinaya alındı. Maç sırasında Vida ile temaslı olanlar ayrı bir araçla Riva’ya gönderildi, izole edildi. Rusya maçı öncesi UEFA normlarına göre bağlayıcı test, bugünkü yapılacak olan. Ancak millî takım, virüsün kuluçka durumu göz önünde bulundurularak maç günü de dâhil her gün teste girecek, oyuncuların durumu yakından takip edilecek.

Neden devre arası?

Peki, Vida’nın test sonucu neden devre arasında geldi, maçtan önce belli değil miydi, olaylar nasıl gelişti? UEFA’nın prosedürüne göre takımlar, maçlardan iki gün önce test yaptırmak zorunda. Vida’nın Türkiye maçından önce pazartesi günü yaptırdığı test negatif çıkmıştı. Maç günü ise İsveç karşılaşması için test yapıldı. İşte bu testin sonucu devre arasında geldi ve Vida apar topar oyundan alındı. Hırvatistan takımı İsveç’e hareket ederken, Vida İstanbul’da bırakıldı.

Değişmesi gerekiyordu

Hırvatistan Millî Takımı Teknik Direktörü Dalic, maçtan sonra Vida’nın neden oyundan çıktığına dair sorulara “Vida bir süre oynadı ve daha sonra değişmesi gerekiyordu” şeklinde kaçamak bir cevap vermişti.

Kural ne diyor?

Domagoj Vida’nın test sonucunun pozitif çıkmasından sonra A Millî Takım dün komple testten geçirildi. UEFA ve TFF’nin belirlediği kurallara göre, bir kaleci olmak üzere 13 kişilik kadro çıkarabilen takımların ‘Ben oynamıyorum’ deme hakkı yok. UEFA, pozitif isimlerin kadrodan çıkarılıp kalanlarla maça çıkılmasını istiyor. Mesela Dinamo Kiev, Barcelona deplasmanına 13 oyuncuyla gitmek zorunda kalmıştı.

Korkulan olmadı

Domagoj Vida’da virüs çıkmasının ardından millî takım dün sabah apar topar teste tabi tutuldu. Yapılan bütün testlerin sonucunun negatif çıktığı açıklandı. Ancak ay-yıldızlılar Rusya maçına kadar her gün teste girecek.

LAZIO İNCELEMEYE ALINMIŞTI

Manipülasyon var mı?

∂ Vida’nın iki gün içinde test sonucunun negatiften pozitife dönmesi kafaları manipülasyon olup olmadığı sorularını beraberinde getirdi. Lazio’da forma giyen Immobile’nin Devler Ligi’ndeki Club Brugge maçı öncesi testi pozitif çıkmış, üç gün sonra negatife döndüğü gerekçesiyle lig maçında yer almıştı. Bu durum üzerine Lazio, testlerde manipülasyon yapıldığı şüphesiyle incelemeye alınmıştı.

ARA TRANSFER DÖNEMİ

5 Ocak’ta başlıyor

∂ TFF’den yapılan açıklamaya göre, ara transfer dönemi 5 Ocak 2021 tarihinde başlayıp 1 Şubat 2021 tarihinde sona erecek. Dönemin tamamında maçlar oynanmaya devam edecek. Bu arada birçok takım kadrolarını takviye etme şansı elde edecek.