Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray'da mevcut yönetimin aralık ayında erken seçim kararı almasıyla beraber kulisler tam anlamıyla alev aldı. Sarı-kırmızılılarda şimdiden Burak Elmas ve Metin Öztürk adaylıklarını açıklarken Cengiz Özyalçın ve Ahmet Özdoğan da kolları sıvadı. Akıllardaki soru ise yönetimin seçimlere altı aydan az bir süre kalmasına rağmen neden erken seçim kararı aldığı… İşte süreci bu noktaya getiren en önemli hadiseler…

İşte o sebepler

∂ En başta gelen durum Mustafa Cengiz yakın zamanda yaşadığı sağlık problemleri. Arka arkaya ameliyatlar geçiren Cengiz, tedavisi boyunca da yıprandı.

∂ Yönetim içindeki anlaşmazlıklar son dönemde iyice ayyuka çıktı.

∂ Yapılan son mali genel kurulda ibra edilmeyen yönetimin açılan davalar sonrası görevlerine devam etmesi camia içinde huzursuzluğa yol açtı.

∂ Başkan'ın divan kurulunda üyelere 'Köfteler' benzetmesi yapması hiç unutulmadı.

∂ Son dönemde Fatih Terim ile yaşanan gerginlik kısa sürede çözüme ulaşsa da taraftar desteği de bu olay karşısında giderek azalttı.

Gözler dernekler masasında

Yani camia içinde desteği giderek azalan Cengiz yönetimi, iç dinamiklerinde ve teknik ekiple de problem yaşanmasının ardından erken seçim kararı aldı. Şimdi gözler dernekler masasında. G.Saray'ın talebi doğrultusunda pandemi şartlarında 19-26 Aralık tarihine genel kurula gidilmesine doğrultusunda izin çıkarsa sarı-kırmızılılar altı aylığına yeni başkanını seçecek.