Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada çift kale maç yaptı.
Sivasspor, yarın yapacağı tek antrenmanıyla mücadelenin hazırlıklarına devam edecek.
Fatih Karagümrük ile Sivasspor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak.
Sivasspor, günü çift idmanla tamamladı
14.11.2020 - 19:29 | Son Güncelleme: 14.11.2020 - 19:30
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
DG Sivasspor, bugün akşam yaptığı ikinci antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.
Etiketler : DG Sivasspor,idman,
746520 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/746520.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
7
5
2
0
13
17
02
FENERBAHÇE A.Ş.
8
5
2
1
4
17
03
GALATASARAY A.Ş.
8
5
1
2
5
16
04
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
8
4
1
3
2
13
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
8
3
3
2
6
12
06
KASIMPAŞA A.Ş.
8
3
3
2
2
12
07
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
7
3
2
2
2
11
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
8
2
5
1
1
11
09
YENİ MALATYASPOR
8
3
2
3
-2
11
10
ATAKAŞ HATAYSPOR
6
3
2
1
-2
11
11
BEŞİKTAŞ A.Ş.
7
3
1
3
-2
10
12
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
7
2
3
2
3
9
13
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
8
2
3
3
-3
9
14
GÖZTEPE A.Ş.
7
1
5
1
3
8
15
DEMİR GRUP SİVASSPOR
7
2
2
3
-2
8
16
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
7
2
2
3
-3
8
17
TRABZONSPOR A.Ş.
8
1
3
4
-5
6
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
7
2
0
5
-6
6
19
GENÇLERBİRLİĞİ
7
1
2
4
-4
5
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
7
1
2
4
-7
5
21
MKE ANKARAGÜCÜ
6
0
2
4
-5
2
Süper Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
21.11.2020 13:30
Karagümrük - Sivasspor
21.11.2020 16:00
Gençlerbirliği - Fenerbahçe
21.11.2020 16:00
Denizlispor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
21.11.2020 19:00
Beşiktaş - Başakşehir
22.11.2020 13:30
Atakaş Hatayspor - Rizespor
22.11.2020 16:00
Göztepe - Ankaragücü
22.11.2020 16:00
Konyaspor - Kasimpaşa
22.11.2020 19:00
Trabzonspor - Erzurumspor
22.11.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Alanyaspor
23.11.2020 19:30
Galatasaray - Hes Kablo Kayserispor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
TUZLASPOR A.Ş.
8
5
3
0
9
18
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
8
5
2
1
9
17
03
YILPORT SAMSUNSPOR
9
4
4
1
4
16
04
ADANA DEMİRSPOR
8
4
3
1
8
15
05
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
9
4
3
2
2
15
06
ALTINORDU
8
4
2
2
1
14
07
GİRESUNSPOR
8
4
2
2
1
14
08
AKHİSARSPOR
9
3
4
2
2
13
09
BALIKESİRSPOR
9
4
1
4
-2
13
10
ADANASPOR A.Ş.
8
3
3
2
4
12
11
BURSASPOR
9
3
2
4
1
11
12
ALTAY
7
3
1
3
4
10
13
ÜMRANİYESPOR
9
2
3
4
-6
9
14
MENEMEN SPOR
7
1
3
3
-5
6
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
8
1
2
5
-6
5
16
ANKARASPOR
8
1
2
5
-8
5
17
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
9
0
4
5
-6
4
18
ESKİŞEHİRSPOR
9
0
4
5
-12
1
PTT 1. Lig Fikstür
9.Hafta Maçları
06.11.2020 19:00
Altay 1 - 3 Balikesirspor
07.11.2020 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 0 - 1 Giresunspor
07.11.2020 13:30
ümraniyespor 1 - 1 Tuzlaspor A.ş.
07.11.2020 16:00
Adanaspor - Menemen Spor
07.11.2020 19:00
Ankaraspor 1 - 1 Bursaspor
08.11.2020 13:30
Eskişehirspor 2 - 2 Ankara Keçiörengücü
08.11.2020 16:00
Yilport Samsunspor 1 - 1 Altinordu
08.11.2020 16:00
Akhisarspor 2 - 2 Beypiliç Boluspor
08.11.2020 19:00
Istanbulspor - Adana Demirspor