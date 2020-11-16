Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş’ın sezon başında kiraladığı Valentin Rosier, kısa sürede gösterdiği performansla büyük beğeni topladı. Savunmada olduğu kadar hücumda da etkili olan Fransız sol bek Teknik Direktör Sergen Yalçın’ın da vazgeçilmezi oldu. Beşiktaşlı idareciler de elini çabuk tutarak 24 yaşındaki oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti. Rosier’in bonservisine sahip olan Sporting Lizbon’dan ilk gelen cevap ise el yakan cinsten.

Rosier de istekli

Portekiz takımı, Rosier’i elden çıkarmak için 5 milyon avroyu alt sınır olarak belirlediğini iletti. Finansal anlamda sıkıntılı bir dönemden geçen siyah-beyazlı yönetim bu rakamı yüksek buldu. Futbol A.Ş Başkanı Erdal Torunoğulları, Sporting Lizbon’la tekrar masaya oturarak bu rakamı aşağı çekmeye çalışacak. Rosier’in de Beşiktaş’ta çok mutlu olduğu için Portekiz ekibinden bonservisi konusunda kolaylık beklediği öğrenildi.