Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Art niyet var

Beşiktaş'ın 15 yıl sonra yine 4-3'lük skorla gelen Kadıköy destanı sonrasında çıkan Mustafa Denizli iddialarına Başkan Ahmet Nur Çebi tepki gösterdi. Başakşehir maçından önce Sergen Yalçın'ın yerine hoca arayışı içinde oldukları yönünde çıkan iddiaları sert bir dille yalanlayan siyah-beyazlıların patronu, "Böyle bir şey söz konusu değil, olmadı. Bunu söyleyenler, söyletenler, yazdıranlar kesinlikle art niyetli. Bunlar, derbideki taze başarımızı gölgelemek, hızımızı kesmek için planlanmış tertiplenmiş söylemlerden ibarettir" dedi.

Müsaade etmem

Algı operasyonlarına alıştıklarını belirten siyah-beyazlıların patronu, "Ne yaparlarsa yapsınlar, Beşiktaş'ın önünü kesemeyecekler. Beşiktaş'la ilgili oluşturmak istedikleri algıları artık sonlandırsınlar çünkü nafile çabalar bunlar. Sergen Yalçın'ın adına da konuşuyorum. Bu tür iddialar külliyen yalandır. Hoca’mız, başarısından emin olduğumuz bir kişiliktir. Kendisini hiç tenkit etmedik, hiç tereddüt etmedik. Başkalarının yazdıklarından etkilenmedik, etkilenmeyeceğiz. Hoca’mızın etkilenmesine de ben müsaade etmeyeceğim" diye konuştu.

Neşeli günler

Başakşehir ve Fenerbahçe maçlarından 6 puan çıkaran Beşiktaş'ta yüzler gülüyor. Dün sabah yapılan idmanda futbolcuların oldukça keyifli oldukları gözlendi. Çalışmaya sakatlıkları süren Gökhan Töre, Âdem Ljajic ve covid-19 tedavisi süren Ajdin Hasic katılmadı.

Atiba bırakmıyor: İki yıl daha oynarım

Her geçen sezon performansı giderek artan, Beşiktaş tarihinin en çok forma giyen yabancı oyuncusu olan Atiba Hutchinson jübileyi düşünmüyor. Şubat ayında 38 yaşına girecek olan Kanadalı yıldız, Haber Global'e yaptığı açıklamada, "Bir iki yıl daha oynayabilirim. İyi hissediyorum. ‘Bu sezon sonunda bırakacağım’ diye bir düşünce olsa söylerdim. Kendimi biraz daha zorlamaya devam edeceğim" diye konuştu.