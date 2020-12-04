Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Taraftar Mustafa Cengiz ne istiyor, Başkan Mustafa Cengiz ne yapıyor? İşte cevabı... Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, ocak ayının yaklaştığını transferin ön plana çıktığını belirterek “Av mevsimi başladı. Hangi menajer güçlüyse kendi futbolcusunun pazarlamasını yapıyor. Ben de bir taraftarım ve dünyanın en iyi futbolcularını, Messi’yi, Ronaldo’yu istiyorum. Bunu yapamayanlara da ‘Beceriksiz’ diyorum. Dünyanın en zor ve en nankör işlerinden birini yapıyoruz” dedi.

Böyle gitmez

“Kulüpler bütün dünyada zor durumda” diyen sarı-kırmızılı kulübün patronu Mustafa Cengiz “Barcelona büyük zarar açıkladı. Biz ve diğer kulüp başkanlarımız futbolcularla tek tek görüştü. Bu bir takım oyunu. Bu tek başına olmaz. Gelirlerimiz yarı yarıya düştü, giderlerimiz avro cinsinden olduğu için kur farkıyla arttı. Devletimiz sağ olsun yardımcı oldu. Ama bu dört ay dayanamaz. İnşallah mart, nisan ayında seyircili olarak kıyasıya mücadele ederiz” ifadesini kullandı.

CENGİZ’E GÖRE:

Marcao’ya ne verilse az gelir

Mustafa Cengiz, transferde adı çok geçen Marcao konusunda “Marcao’yu transfer ettiğimizde ‘2. Lig’e düşen takımın defans oyuncusunu alıyorsunuz’ tepkileri geldi. Ben, Hoca’ma ve uyumuna bakarım. Ben tabii ki Marcao’yu bilmiyordum. Hem oyuncu hem karakter olarak büyük bir örnek. Şu anda söylenen rakamlar onun rakamları değil. Marcao için ne verilse az” dedi.

Taylan şoku

Galatasaray’a bir üzücü haber de Taylan Antalyalı’dan geldi. Takım Hatay maçı hazırlıklarına devam ederken Antalyalı'nın sol ayak bileğinin burkulduğu ve tedavisine başlandığı açıklandı. Durumu bugün belli olacak.