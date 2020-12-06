Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş zorluk derecesi yüksek üç maçtan 9 puan çıkarırken, oynadığı futbolla da taraftarlarını mest etti. Siyah-beyazlıların yükselişinde yeni transferlerinin büyük katkısı dikkat çekiyor. Yakın dönemdeki transferlerden ciddi sıkıntılar yaşayan Başkan Ahmet Nur Çebi, bu sezon kadroya katılan isimlerde çok titiz davranırken büyük başarı sağlandı.

Nokta atışlar

Her fırsatta kulübü FIFA'ya şikâyet eden oyuncular yerine maliyeti az ve Beşiktaş formasının değerini bilen isimlere yönelindi. Özellikle Aboubakar, Rosier, Ghezzal ve Josef de Souza hedefi 12'den vuran transferler olarak dikkat çekiyor. Welinton ve Montero takıma giderek alışıyor ve performansları da yükselişte. Mensah ve N'Sakala da yüzleri güldürüyor.

Orman'a büyük fark

Ayrıca bu sezon kadroya katılan isimlerden sadece üçü için kulübün kasasında para çıktı. Ghezzal ve Rosier'in kiralama bedeli için 500 bin, Atakan Üner için de Altınordu'ya 150 bin olmak üzere toplamda 650 bin avro ödendi. Başkan Ahmet Nur Çebi'nin göreve geldiğinde Fikret Orman yönetiminin sadece 2019-20 sezonu için yaptığı transfer harcaması 16,4 milyon avro olmuştu.

Prim uçurdu

Derbide Fenerbahçe'yi 4-3'le deviren Beşiktaşlı futbolcular kişi başına 30’ar bin lira prim sözünü kapmıştı. Yönetimin primleri Kasımpaşa maçı öncesinde yatırdığı öğrenildi. Siyah-beyazlı oyuncular böylelikle maça daha pozitif bir havayla çıktı.

Aboubakar klasiği

Kartal'ın yükselişe geçen yıldızı Aboubakar, Beşiktaş'taki ilk dönemini hatırlattı. Kamerunlu golcü, 2016-17 sezonuna da kötü başlayıp ilk sekiz haftada sadece bir gol atmış, daha sonra patlama yaparak sezonu 20 golle tamamlamıştı. Bu sezon da çıktığı ilk dört maçta penaltıdan bir gol bulan Aboubakar, son üç maçta ise dört defa ağları sarstı. Yılda 1,5 milyon avro kazanan yıldız golcünün dizinden sakatlık yaşaması durumunda Beşiktaş'ın sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkı bulunuyor.

Kartal izinde

Zorluk derecesi yüksek olan son üç maçı da kazanan Beşiktaşlı oyuncular dinlenmeye geçti. Teknik Direktör Sergen Yalçın, Kasımpaşa maçından sonra takıma iki gün izin verdi. Siyah-beyazlı futbolcular çalışmalarına yarın 12.00'deki idmanla başlayacak.