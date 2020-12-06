Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor camiasında yönetimden, taraftara kadar herkes yeni teknik adam Abdullah Avcı’dan çok memnun... Bunu Başkan Ahmet Ağaoğlu “Camia Abdullah Avcı’yı benimsedi” diyerek de dile getiriyor. Beşiktaş’ta beklenen etkiyi oluşturamayan ancak Trabzonspor’da dokunuşu iki maçta kendini gösteren Abdullah Hoca, oyunculara öz güven aşıladı ve belli bir kalitelerinin olduğunu hissettirdi, herkes kendini değerli gördü. Artık oyuncuları parlatma vakti geldi.

İzlemeye geliyorlar

Her sezon kadrosundaki isimlere Avrupa piyasasından alıcı bulan bordo-mavililerin, yenilenen kadrosuna da ilgi fazla. Başkan Ahmet Ağaoğlu, “Baker, Flavio, Hugo, Edgar gibi isimler Avrupa takımlarının radarında. Pandemi olmasına rağmen bu oyuncularımızı Avrupa'dan izlemeye gelecek sportif direktörler ve scout ekipleri var” diyerek doğru adımlar attıklarını vurguluyor. Avcı da hem oyuncuları vitrine çıkarmaya hem de sportif anlamda beklenen hedefi yakalamaya çalışıyor.