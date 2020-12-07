Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa'yı deviren Beşiktaş'ın yükselişinde Atiba Hutchinson'un katkısı dikkat çekiyor. Şimdiden kulübün efsaneler arasına giren ve heykelinin dikilmesi konuşulan 37 yaşındaki Kanadalı oyuncu, Sergen Yalçın'ın gelmesiyle birlikte 10 numara bölgesinde oynamaya başlayınca skora olan katkısı da arttı. Takımın en yaşlı ismi olan Atiba, dokuz lig maçında üç gol ve iki asiste ulaştı.

Sürede de zirvede

Atiba bu performansını devam ettiği takdirde kariyerindeki en iyi sezonunu yaşayabilir. Tecrübeli futbolcu geçtiğimiz sezon altı gol ve beş asistle en yüksek rakamlara ulaşmıştı. Geçtiğimiz günlerde 1-2 sezon daha oynayabileceğini açıklayan Atiba, en çok süre alan isimler listesinde de zirvede bulunuyor. Yıldız oyuncu, 810 dakika ile ilk sırada yer aldı. Onu 653 dakika ile Welinton ve 642 dakiyla Aboubakar takip ediyor.