Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Geçen hafta evindeki derbide Beşiktaş'a mağlup olarak üç puanın ötesinde psikolojik olarak da ağır yara alan F.Bahçe eğer dün Denizli'ye puan kaptırsaydı sıkıntılı bir döneme girecekti. Sarı Kanarya iki farklı öne geçse de Serdar Aziz'in atılmasıyla âdeta kâbus görmeye başladı fakat kalecisi Altay Bayındır sahne alarak takımının muhtemel bir krize girmesini önledi. 56'da Murawski'nin penaltısını kurtaran genç file bekçisi sadece bu dakika içinde Denizli'nin yakaladığı üç net fırsatta da golü önledi.

Şampiyonluk istiyoruz

Özellikle İsmail Aissati'nin 90 diye tabir edilen bölgeye giden sert şutunda meşin yuvarlağı çelerek parmak ısırtan Altay sonrasında da yaptığı net kurtarışlarla da maçın adamı oldu. Maçın ardından arkadaşları tarafından tebrik yağmuruna tutulan başarılı eldiven, "İstanbul'a 3 puanla dönüyoruz. Güzel bir performans sergiledim. Devamı için çalışacağım. İnşallah bu başarıyı istikrarlı bir şekilde sürdürüp sezon sonunda hep beraber istediğimiz hedeflere ulaşırız" dedi.

KÖTÜ BİR ŞEY SÖYLEMEDİM

Serdar Aziz, ilk sarı kartı gördüğü pozisyonla ilgili, "Asla ağzımdan kötü birşey çıkmadı. Sadece yüzümden koluma sekti dedim" açıklaması yaptı.

14 YILDA SEKİZİNCİ DEFA ATILDI

Kırmızı lideri Serdar Aziz

Dün oyundan atılan Serdar Aziz 2007/08 sezonundan bu yana Süper Lig'de en fazla kırmızı kart gören futbolcu konumuna geldi. Bu sezon oynadığı 7. maçta ilk defa oyundan ihraç edilen Serdar, 14 yıllık kariyerinde 8 kez oyundan ihraç edildi.