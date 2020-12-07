Trabzonspor Kulüp Dokturu Op. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo’nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:
"Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme’nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny’nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır.”
Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny Semedo şoku
07.12.2020 - 13:25 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 13:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig'in 11. haftasında bu akşam DG Sivasspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da Nwakaeme ve Djaniny Semedo şoku yaşanıyor. İki oyuncu da Sivasspor maçında forma giyemeyecek.
Trabzonspor Kulüp Dokturu Op. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo’nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:
Kaynak: İHA
Etiketler : Trabzonspor,Anthony Nwakaeme,Djaniny Semedo,sakatlık,
751590 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/751590.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
AYTEMİZ ALANYASPOR
10
7
2
1
15
23
02
GALATASARAY A.Ş.
11
7
2
2
12
23
03
FENERBAHÇE A.Ş.
11
7
2
2
9
23
04
BEŞİKTAŞ A.Ş.
10
6
1
3
3
19
05
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
11
4
5
2
7
17
06
GÖZTEPE A.Ş.
10
3
6
1
6
15
07
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
10
4
3
3
5
15
08
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
10
3
6
1
2
15
09
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
11
4
3
4
1
15
10
KASIMPAŞA A.Ş.
11
4
3
4
0
15
11
YENİ MALATYASPOR
10
3
4
3
-2
13
12
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
11
3
4
4
-4
13
13
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
14
TRABZONSPOR A.Ş.
10
3
3
4
-3
12
15
ATAKAŞ HATAYSPOR
8
3
3
2
-5
12
16
DEMİR GRUP SİVASSPOR
9
2
3
4
-3
9
17
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
10
2
3
5
-6
9
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
10
2
3
5
-6
9
19
GENÇLERBİRLİĞİ
10
2
2
6
-9
8
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
10
1
3
6
-10
6
21
MKE ANKARAGÜCÜ
9
0
2
7
-9
2
Süper Lig Fikstür
11.Hafta Maçları
04.12.2020 19:30
Beşiktaş 3 - 0 Kasimpaşa
05.12.2020 13:30
Göztepe 1 - 1 Hes Kablo Kayserispor
05.12.2020 13:30
Gençlerbirliği 2 - 1 Alanyaspor
05.12.2020 16:00
Konyaspor 2 - 0 Erzurumspor
05.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor 1 - 1 Başakşehir
05.12.2020 19:00
Galatasaray 3 - 0 Atakaş Hatayspor
06.12.2020 13:30
Karagümrük 2 - 1 Rizespor
06.12.2020 16:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 0 Ankaragücü
06.12.2020 19:00
Denizlispor 0 - 2 Fenerbahçe
07.12.2020 19:30
Trabzonspor - Sivasspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
12
7
3
2
11
24
02
ALTINORDU
12
7
2
3
4
23
03
ADANA DEMİRSPOR
11
6
3
2
12
21
04
TUZLASPOR A.Ş.
11
6
3
2
3
21
05
YILPORT SAMSUNSPOR
11
5
5
1
6
20
06
GİRESUNSPOR
12
5
5
2
3
20
07
İSTANBULSPOR A.Ş.
11
5
3
3
6
18
08
ALTAY
11
5
2
4
6
17
09
BURSASPOR
12
4
2
6
-2
14
10
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
11
4
2
5
-3
14
11
MENEMEN SPOR
11
3
4
4
-3
13
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
12
3
4
5
-6
13
13
AKHİSARSPOR
12
3
4
5
-7
13
14
ADANASPOR A.Ş.
9
3
3
3
3
12
15
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
12
3
3
6
-1
12
16
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
11
2
4
5
-3
10
17
ANKARASPOR
11
2
2
7
-10
8
18
ESKİŞEHİRSPOR
12
0
4
8
-19
1
PTT 1. Lig Fikstür
12.Hafta Maçları
04.12.2020 16:00
Tuzlaspor A.ş. 2 - 0 Istanbulspor
04.12.2020 19:00
Bursaspor 1 - 3 Bereket Sigorta ümraniyespor
05.12.2020 13:30
Giresunspor 2 - 0 Eskişehirspor
05.12.2020 13:30
Ankaraspor - Adanaspor
05.12.2020 16:00
Beypiliç Boluspor 1 - 0 Altay
05.12.2020 16:00
Menemen Spor 1 - 1 Royal Hastanesi Bandirmaspor
05.12.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor - Yilport Samsunspor
06.12.2020 16:00
Altinordu 0 - 2 Ankara Keçiörengücü
06.12.2020 19:00
Adana Demirspor 2 - 0 Akhisarspor