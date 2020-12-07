Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor Kulüp Dokturu Op. Hakan Çelik, Anthony Nwakaeme ve Djaniny Semedo’nun sağlık durumuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelerini kullandı:



"Sağ uyluk arka adalesine kas gerilmesi yaşayan Nwakaeme’nin tedavisi devam etmekte olup, sağ kasık adalesinde zorlanma tespit edilen Djaniny’nin de çekilen MR sonrası tedavisine başlanmıştır. Her iki oyuncumuz Sivasspor karşılamasının kadrosunda yer almayacaktır.”