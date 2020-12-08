Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Galatasaray Hatıra Ormanı açılış ve fidan dikme organizasyonu Başkan Mustafa Cengiz, Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay’ın katılımı ile yapıldı. Törende konuşan Mustafa Cengiz doğanın önemine dikkat çekerken, çok kısa sürede yeni antrenman tesislerinin de yapımına başlamayı hedeflediklerini belirtti. Cengiz, “Biz tabii ki Galatasaray olarak Avrupalıyız, Beyoğluluyuz. Ama şimdi Eyüplü de olduk. Bize 50 dönüm arazi sağlayan Orman Bakanlığına ve Eyüp Belediyesine teşekkür ediyorum. Bugün (dün) 459 ağaç fidanı ekeceğiz” dedi.

Yapıma hemen başlayacağız

"Kemerburgaz’daki alanı devlet bize tahsis etti. Karşılığında da Riva, Florya ve Mecidiyeköy alındı” diyen başkan Mustafa Cengiz “Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası. Bir an evvel adaletin ve hukukun emrini yerine getirsinler. Devleti karşıya almak çok yanlıştır. Karar çıktığı anda salgına rağmen Kemerburgaz arazisinin yapımına başlayacağız. Büyükçekmece'de de bir arazimiz var. Onu da amatörlere yapacağız veya tam tersi olacak. Bunlar uzun zamanda değil kısa bir zamanda olacak” ifadesini kullandı.

DÖRT Aslan mesaide

Ligde bu haftayı “bay” geçecek olan Galatasaray’da, Hatayspor karşısında alınan 3-0’lık galibiyet sonrası Fatih Terim oyuncularına çarşambaya kadar izin vermişti. Sarı-kırmızılılar günü izinli geçirirken, Covid-19 testleri negatife dönen Arda, Belhanda, Babel ve Okan özel program dâhilinde idman yaptı.