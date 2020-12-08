Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, takımının ligin en çok gol yiyen ekiplerinden biri olunca önemli dokunuşlar yapmıştı. Bu da kısa sürede meyvesini verdi. Üst üste gelen Başakşehir ve Fenerbahçe galibiyetlerinden sonra Kasımpaşa maçının zor geçmesi bekleniyordu. Yeni savunma dörtlüsü, hücumda tehlikeli ayaklara sahip olan Paşa'ya göz açtırmadı. Sergen Yalçın, 90 dakika boyunca rakibe pozisyon verilmemesinden dolayı oldukça memnun.

Vida bekleyecek

Tecrübeli çalıştırıcı pazar günü lider Alanyaspor'la oynanacak maçta geri dörtlüyü değiştirmemeyi planlıyor. Sağ bekte Rosier ile sol bekte Rıdvan Yılmaz artık Sergen Hoca'nın vazgeçilmezileri arasına girdi. Karantina sonrası takımla antrenmanlara başlayan Vida, Kasımpaşa maçında yedekte beklemişti. Welinton ile Montero'nun stoperdeki uyumunu çok beğenen Sergen Yalçın, Hırvat oyuncuyu yine kulübede oturtmayı düşünüyor.

BEŞİ VİDA'YI GEÇEMİYOR

Siyah-beyazlıların savunmasındaki isimlerden Welinton 900, Rosier 800, Montero 775, N'Sakala da 500 bin avro yıllık ücret alıyor. Rıdvan Yılmaz için 200 bin lira ödenirken, Domagoj Vida'nın senelik ücreti ise 3,7 milyon avro. Siyah-beyazlı kulüp, Vida hariç takımın defans oyuncularına toplamda 3 milyon avro yıllık ücret ödüyor.

OCAK AYINDA DEĞİŞİKLİK

Boyd dönüyor, Hasic gidiyor

Beşiktaş'ta yönetim devre arasında Tyler Boyd'u takıma yeniden katmayı düşünüyor. Şu anda kadro dışında olmasına rağmen takımla idmanlara devam eden ABD'li oyuncunun dönmesiyle, eğer takımda başka bir yabancının elden çıkması söz konusu olmazsa, dışarıda kalacak isim Ajdin Hasic olacak. Yönetim yabancı kontenjanı sebebiyle Hasic kadroda tutamazsa kiralık olarak gönderecek. Boşnak oyuncu için Portekiz’den bir takım bulunması için çalışılıyor.

Çifte müjde

Ligde pazar günü Alanyaspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş zorlu mücadele öncesinde iki oyuncusuna kavuşacak. Sakatlığı sebebiyle Kasımpaşa maçının kadrosuna dâhil edilmeyen Josef de Souza ve kart cezasını tamamlayan Cyle Larin, Alanya mücadelesinde forma giyebilecek.