Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Konyaspor'da cumartesi günü oynanacak olan Ankaragücü maçı hazırlıkları başladı. Kayacık Tesisleri'ndeki antrenman öncesi Teknik Direktör İsmail Kartal açıklamalarda bulundu. Kartal, sezon başından beri hastalıklarla ve sakatlıklarla uğraştıklarını söyledi.

“Fazla şanssızlıklar yaşadık”

Her takımın kendine göre hastalıklarla ve sakatlıklarla uğraştığını kaydeden İsmail Kartal, “Gerçekten futbol dünyası çok zor günler geçiriyor ve bütün kulüpler, bütün teknik adamlar ve futbolcular gerçekten çok zor şartlar altında mücadele veriyor. Sorduğunuz zaman acaba bu mücadele eşit şartlarda mı oluyor diye, bunun değerlendirmesini kamuoyuna bırakıyorum. Biz biraz daha fazla şanssızlıklar yaşadık. Hesapta olmayan Anicic’in çapraz bağlarının kopması, 1-2 oyuncunun menüsküs olması, birkaç oyuncunun beklemediğimiz sakatlıklar yaşaması bizim işimizi biraz daha zorlaştırdı diye düşünüyorum ama buna rağmen biz takım olarak iyi çalışan, birbirine saygı duyan bir ekibiz. Bu saygılı ortamda yapmış olduğumuz gerek fiziksel ve taktik antrenmanlarımızla, özellikle bizim oyun içinde sistem değişiklikleri, oyun içindeki rakibe göre yaptığımız hamlelerin hepsine yerinde ve zamanında cevap vermiş olduk” dedi.

“Kaybettiğimiz maçlarda bile kazanmayı hak ettiğimizi düşündük”

Üzüldükleri ve kaybettikleri birkaç maç olduğunu belirten Kartal, “Kaybettiğimiz maçlar oldu ama sezon başından bugüne baktığımız zaman biz bütün maçları kazanmayı hak edecek bir oyun oynadık. Kaybettiğimiz maçlarda bile biz kazanmayı hak ettiğimizi düşündük. Benim felsefem futbolu çirkinleştirmeyen, futbolu hücumsal anlamda oynamaya çalışan bir takım oluşturmak. Kısa bir dönem olmasına rağmen hücum futbolunu bugüne kadar iyi yaptığımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Kaleci İbrahim Sehic ise şu zamana kadar iyi bir performans sergilediklerini kaydetti. Takım olarak günden güne daha iyi olduklarını aktaran Sehic, “Bunu da skora yansıtmayı başardık. Ümit ediyorum ki önümüzdeki maçlarda da daha iyi bir performans sergileyip, daha başarılı bir yerde noktalayacağız” açıklamasını yaptı.

Erzurumspor maçına da değinen Sehic, “Erzurumspor’un benim için ayrı bir yeri var. Oradaki arkadaşlarımı gördüğüm için çok mutluyum. Ayrıca takımım adına üç puan aldığımız için mutluyum. Ankaragücü maçı için bugünden itibaren çalışmalarımıza başlayacağız ve Ankara’ya kesin galibiyet için gideceğiz” dedi.