Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, PSG - Başakşehir maçında yaşanan ırkçı söylemle ilgili bir mesaj yayınladı. Güneş'in mesajında şu ifadeler yer verdi:



"Ülkemizi UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Başakşehir Futbol Kulübü'nün, Fransa'da, PSG ile oynadığı müsabakadaki talihsiz olayı büyük bir üzüntüyle izledik... Maçta adaleti sağlamakla yükümlü olan bir hakemin Pierre Webo'ya yönelik ırkçı söylemlerinin kabul edilebilir ve mazur gösterilebilecek tarafı yoktur. Futbolun dostluk, barış, kardeşlik, fair- play ruhu çerçevesinde, insanları ve kültürleri yakınlaştıran en önemli değerlerden biri olduğu gerçeği unutulmamalıdır... Hakemin bu davranışını kınıyor, sorumluların hak ettikleri cezayı alacağını umuyorum. Bu beklentiler ışığında futbolun birleştirici ve bütünleştirici gücü adına hem içeride hem dışarıda birbirimizi sevelim, sayalım, güvenelim..."