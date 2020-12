Türkiye Gazetesi

Aytemiz Alanyaspor'dan hakem hatalarına tepki geldi. Aytemiz Alanyaspor Şube Sorumlusu Metin Fahri Özçelik, son haftalardaki hakem hatalarıyla ilgili yaptığı açıklamada, “Geçtiğimiz hafta deplasmanda oynadığımız Gençlerbirliği maçında hakem Fırat Aydınus’un aleyhimize verdiği, lehimize veremediği birçok karara rağmen, hakem tartışmalarının ayyuka çıkması nedeniyle ortamın daha fazla gerilmemesi adına yapmayı iptal ettiğimiz açıklama, son oynadığımız Göztepe maçının ardından hakem Ali Şansalan’ın kötü yönetimi nedeniyle bir zaruret haline gelmiştir. Bu ligde bir Anadolu takımının lider olması kimseyi rahatsız etmemeli diye düşünüyoruz ama son iki haftada hakemlerimizin maçlardaki yönetimi gösteriyor ki bundan rahatsız olanlar var” diye konuştu.

“Bir kişi çıksın burada hakemin iyi niyetinden bahsetsin”

Gençlerbirliği maçında da hakem hatalarının olduğunu savunan Özçelik, “Ankara’da oynadığımız Gençlerbirliği maçında Fırat Aydınus’un yönetimini MHK açsın ve izlesin. Daha maçın başından itibaren Alanyaspor’u engellemek için hemen girişimlere başlamıştır. Olmayan faulleri çalan, rakibi devam ettiren bir tutum. Karşılaşmanın 22. dakikasında oyuncumuz Davidson’a arkadan yapılan faul pozisyonunun hemen yakınındaki kıdemli hakem Aleks Taşcıoğlu bayrağını kaldırarak veriyor. Fırat Aydınus da yardımcı hakeme uyuyor ve faul veriyor. VAR hakemi “Bu pozisyon ceza sahası içinde” diyor. Fırat Aydınus VAR’da izliyor. Bu sefer de ‘faul yok’ diyor. Hakem atışı ile maçı başlatıyor. Yardımcı hakem ‘faul var’ diyor, kendisi de düdüğü ile bunu destekliyor. Olay ceza sahası içerisinde olunca kararından dönüyor ve “Hayır faul yok” diyor. Bir kişi çıksın burada hakemin iyi niyetinden bahsetsin! Sonra ceza sahası içerisinde iki kez gözünün önünde elle oynama oluyor. Her ikisinde de oyunu devam ettiriyor. VAR hakemi “Hocam elle oynama var” diyor. Ancak o zaman izleyip penaltıları veriyor. Penaltı pozisyonunun birinde rakibin defans oyuncusu oyuncumuz Bakasetas’ın dudağına vurup kanatıyor, yetmiyor boynuna tokat atıyor. Kanı gördüğü halde VAR’a dahi gitmiyor veya VAR hakemi çağırmıyor. Rakip savunma oyuncusu kırmızı kart görmesi gerekirken iki oyuncuya da sarı kart gösterilerek pozisyon geçiştiriliyor. Gençlerbirliği Teknik Direktörü Mustafa Kaplan maç boyunca hakem kararlarını eleştiriyor. Kulübümüze, hocamıza argo kelimelerle sataşıyor. Maçın 4. hakemi Abdullah Buğra Taşkınsoy, bunları maç boyunca es geçiyor. Kaçan penaltının ardından alakasız bir pozisyon için “Çağdaş bu da penaltı hadi bağırsanıza” diye yine sataşıyor. Hocamızın söylediği ancak sarı kart gösterilebilecek, içinde küfür olamayan bir kelime nedeniyle oyundan atılıyor. Peki 4. hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy Gençlerbirliği hocasının maç boyunca kulübemize söylediği argo kelimelerin hiçbirini duymadı mı? Bizim hocamız ağır tahrik altında atılırken, rakip hocası bir sarı kart bile maç boyunca hak etmedi mi? Bu mu adalet?” diye konuştu.

“Atilla Karaoğlan’ın Göztepe maçında VAR hakemi olarak atanmasına da bir anlam veremedik”

Göztepe maçına da değinen Özçelik şunları söyledi:

“Son oynadığımız Göztepe maçında da ne hikmetse yine maçın hakemi Ali Şansalan tüm takdir haklarını ve tartışmalı pozisyonlardaki son kararlarını ev sahibi takımdan yana kullandı. Maçın 63. dakikasında Salih’e arkadan yapılan ve net bir penaltı olan pozisyonda anlaşılamayan bir şekilde penaltıyı vermedi. 74. dakikada rakip oyuncu elle oynuyor, hakem Ali Şansalan ‘itme var’ deyip, aleyhimize faul veriyor. VAR hakemi ‘yanlışın var’ diyor, 6 dakika pozisyon inceleniyor, sonra ‘Hayır faul yok, defans oyuncusu elle oynamış. Penaltı var ama öncesinde Babacar’ın omuzu 10 cm ileride, bu pozisyon ofsayt’ deniliyor. Bu pozisyonda, her ikisinin de önünde olmasına rağmen yardımcı hakem ofsaytı, orta hakem elle oynamayı ve penaltıyı tespit edemiyor. VAR incelemesi ve oyuncu değişikliklerinin olduğu süreçte 6 dakika oyun duruyor ve sadece 8 dakika uzatma verilerek maç bitiriliyor. VAR’ın futbol içine girmesiyle hataların en aza inmesinin istendiği futbolda hakemlerin VAR’ın sağlamaya çalıştığı ve büyük katkı sunmaya başladığı süreçte, bu sefer de orta hakemlerin VAR’ın doğru kararlarına farklı şekilde müdahale etmeye başlaması son derece düşündürücüdür. Hafta içi sadece 2 erteleme maçı olmasına rağmen onlarca hakem arasından Pazar günü Beşiktaş maçımızı yönetecek Atilla Karaoğlan’ın Göztepe maçında VAR hakemi olarak atanmasına da bir anlam veremedik. İnşallah bu tür yönetimler, keyfi kararlar son bulur. Hakemler renk ve camia ayırmadan her takıma eşit davranır. Korkusuzca İstanbul, Anadolu takımı ayrımı yapmadan maçlar yönetirler. Yüreği ve aklı buna yetmeyen hakemler ve hakem yöneticileri bir an önce hakem camiasından temizlenir.”