Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UĞUR AKTAN

Süper Lig'in 12'nci haftası iki namağlup teknik adamı karşı karşıya getirdi. Takımlarının başına sezon ortasında geçen ve oynadıkları üç karşılaşmada da mağlup olmayan iki hocanın buluşmasında Kayserispor, sezona istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor'u misafir eti. Her iki takımın da kıran kırana mücadele ettiği 90 dakika büyük bir çekişmeye sahne olsa da maçta gol sesi çıkmadı.

Pozisyon azdı

Oldukça az gol pozisyonunun yaşandığı maçta ilk yarıdaki en önemli fırsatı Kayserispor yakaladı. 44'üncü dakikada Portekizli yıldız Fernandes'in kullandığı serbest vuruşta Sapunaru gole çok yaklaşsa da Trabzonspor'un Brezilyalı savunma oyuncusu Marlon çizgide yaptığı müdahaleyle bu topun filelerle buluşmasını önledi ve iki takım soyunma odasına 0-0'lık beraberlikle gitti.

Trabzon üretemedi

Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı ikinci yarıya Afobe'yi sahaya sürerek başlarken, bu hamle bordo mavili takıma hücumdaki istediği hareketliliği katamadı. Geride bekleyerek kaptığı toplarla Trabzonspor savunmasını az kişiyle yakalayan Kayserispor etkili ataklar gerçekleştirse de Uğurcan gole izin vermeyince iki takım 1’er puan aldı.

Hiçbir açıdan memnun değilim

Pas hatası çok

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, takımının performansından hiçbir şekilde memnun olmadığını söyledi. Maçı değerlendiren tecrübeli çalıştırıcı “Bu kadar pas hatasının olduğu, herkesin pas hatası yaptığı, duyguların çok devreye girdiği, ne tarafa döneceği belli olmayan bir maç oldu. Hiçbir şekilde memnun değilim" dedi.

Potansiyel var ama…

Abdullah Avcı "Bütün kötü performansların bir araya geldiği bir oyun oldu. Çalışmaya devam edeceğiz. Oyun olarak eksiklerimiz var. Duygularımız tabii ki olacak ancak aklımızı oyuna koymamız lazım. Oyunun her yönünü iyi oynamamız gerekiyor. Potansiyel var, çalışacağız, bunun için buradayız" ifadelerini kullandı.

SÜPER LİGİN EN GENÇ KALECİSİ

18’lik delikanlı

Trabzonspor karşısında Kayserispor’un kalesini koruyan Doğan Alemdar (18 yaş 44 gün), bu sezon Süper Lig'de forma giyen en genç kaleci oldu. Kaleye gelen dört topu da kurtaran Doğan, yüzde 76 pas isabetiyle oynadı.