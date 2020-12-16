Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaşlı taraftarların bir türlü unutamadığı Anderson Talisca yeniden Kartal’a dönmeye çok yakın. Çin Futbol Federasyonu, oyunculara ödenen astronomik paralara sınırlama getirme kararı aldı. Buna göre Çinli oyuncular en fazla 628 bin avro, yabancı oyuncular ise en fazla 2,5 milyon avro yıllık ücret kazanabilecek. Çin’de şu anda net olarak 8 milyon avro kazanan Talisca’nın Türkiye’ye dönüşünün önündeki en büyük engellerden biri olan yıllık ücret konusu böylece ortadan kalkmış olacak.

Çebi'den yeşil ışık

Bu durumun habercisi ise Talisca'nın iki gün önce sosyal medyadan yaptığı paylaşımdı. Brezilyalı yıldız, Aboubakar'ın da bulunduğu Beşiktaş günlerinden bir fotoğraf paylaşıp, altına da "Yakında buluşacağız" notunu düşerek âdeta transferini duyurdu. Daha önce "Talisca sevdiğimiz, beğendiğimiz bir futbolcu. Ancak bizim de şartlarımız ortada. Talisca eğer bu şartları kabul ediyorsa buyursun gelsin" diyen Başkan Ahmet Nur Çebi’nin Brezilyalı yıldızın dönüşüne yeşil ışık yaktığı öğrenildi.

MARSİLYA DEVREDE

Aboubakar’a kanca!

∂ Kartal'ın golcüsü Vincent Aboubakar'a talip çabuk çıktı. Beşiktaş'ta gollere başlayan Kamerunlu yıldızı Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya istiyor. Mavi beyazlıların teknik direktörü Villas Boas, son olarak yaptığı açıklamada kadroya az maliyetli bir golcü katmak istediklerini söyledi.

SÖZLEŞMESİ UZATILDI

Rıdvan'la 2025'e

∂ Bu sezon gösterdiği performansla ilk 11’e adını yazdıran Rıdvan Yılmaz'ın sözleşmesi yenilendi. 19 yaşındaki oyuncunun 2023’te bitecek kontratı 2025’e kadar uzatıldı. Ersin Destanoğlu, Erdoğan Kaya ve Kartal Yılmaz'ın da sözleşmelerinin yenilenmesi bekleniyor.

YALÇIN PFDK'LIK OLDU

Utku pozitif

∂ Beşiktaş'ın dün yapılan Covid-19 testlerinde kaleci Utku Yuvakuran'da virüse rastlandı. Genç oyuncu karantinaya alındı. Öte yandan Alanya maçı sonrası yaptığı açıklamalar sebebiyle Sergen Yalçın PFDK'ya sevk edildi.