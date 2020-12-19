Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo-mavililer, rakibiyle deplasmanda oynadığı 19 maçta 16 galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alarak başarılı bir grafik çizdi. Karşılaşma öncesinde oyuncularıyla yaptığı toplantıda takımdaşlık vurgusunda bulunan teknik direktör Abdullah Avcı “Bireysel olarak iyi oyunculardan kurulu bir ekibiz. Ancak başarılı olmak için birlikte hareket etmeliyiz. Bizim için bir maçtan fazlası olacak. Kazanarak yeniden ayağa kalkacağız” dedi.

Nwakaeme dönüyor

Sakatlıkları sebebiyle Sivas ve Kayseri maçlarında forma giyemeyen Nwakaeme ile Djaniny dün takımla çalıştı.